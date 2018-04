Asociace pokerových hráčů se snaží změnit zákon o hazardu. Doufá v pomoc Pirátů

PRAHA Zákon o hazardních hrách, který nabyl platnosti na začátku roku 2017, podle Asociace pokerových hráčů ČR poškozuje lidi, kteří hrají poker. Těch je podle odhadů v České republice okolo 50 tisíc. Asociace se snaží získat podporu u politických stran a dostat tak pozměňovací návrh až do poslanecké sněmovny.

Největší problém je v zákonu o hazardních hrách podle asociace v paragrafu 59, který upravuje pokerové turnaje. Paragraf ve zkratce říká, že turnaj nemůže začít, dokud provozovatel nevybere aspoň polovinu celkové minimální výše výhry.

Omezení tak ale prakticky ruší garantované turnaje. U garantovaných turnajů je předem stanovená výše výhry, která je ve výsledku většinou vyšší než vybrané vstupné.



U běžných turnajů se výhry odvíjí od toho, kolik provozovatel vybere. Pokud je tedy vstupné 100 korun a zúčastní se ho 10 lidí, tak si výherci mezi sebou rozdělí 1000 korun. U garantovaných turnajů je předem stanovena minimální částka, která se hráčům vyplatí. V situaci, kdy je vstupné do turnaje opět 100 korun, ale je garantovaná celková výhra v hodnotě 100 000 korun, tak i kdyby se hry zúčastnilo pouze 5 hráčů, vyplatí se jim zmíněných 100 tisíc. To ale momentálně není v Česku možné. Mnoho hráčů se totiž obvykle do turnajů registruje až v průběhu hry, to je jednou z příčin nesplnění podmínky paragrafu 59.

Dále také paragraf upravuje částku, kterou může provozovatel vyplatit hráčům. Všechny výhry dohromady nesmí překročit 95 % vkladů. Tyto pravidla se vztahují také k online hře. Podle členů asociace podmínky nesplňuje drtivá většina turnajů.

Rozdělení na dovednostní a nedovednostní

„Ideálně bychom chtěli, aby živé hry byly rozdělené na dovednostní a nedovednostní. Dovednostní hra je poker, nedovednostní zase ruleta, kostky, blackjack a další,“ řekl pro Lidovky.cz Lukáš Horák, předseda Asociace pokerových hráčů ČR. Dovednostní hry by pak neměly tak přísná pravidla. To by si ale vyžádalo větší čas než úprava jednoho paragrafu.



Druhou snazší variantou je právě úprava paragrafu 59. „Máme dvě varianty. Buď se škrtne konkrétní paragraf, to by výrazně zlepšilo situaci, nebo je tady druhá možnost. Ta je už komplikovanější a jedná se spíš o běh na dlouhou trať. A to sice zkusit oddělit poker od ostatních nedovednostních her,“ popsal Jakub Šlemr, místopředseda asociace.



„Neříkáme, že poker není hazard“

„Nesnažíme se tvářit, že poker je sport a měl by být na úrovni šachu, nebo byl dokonce na olympiádě. Jenom bychom chtěli poker oddělit rozumným způsobem od rulety a dalších hazardních her,“ dodal Jakub Šlemr.



Asociace pokerových hráčů ČR se snaží získat podporu u politických stran a dostat pozměňovací návrh do poslanecké sněmovny. Kladný postoj ke změně hazardního zákona mají podle asociace Piráti. Předseda Pirátů Ivan Bartoš se sešel na začátku dubna se zástupci pokerové asociace a diskutovali spolu o problematice.



Zástupci Asociace pokerových hráčů ČR s Ivanem Bartošem.

„Není to tak, že bychom jednali pouze s Piráty, snažíme se oslovit více politických stran. Nejpozitivnější reakce přišla právě od Pirátů, včetně předsedy Bartoše. Hazardní zákon jsme s nimi řešili ještě před jejich vstupem do sněmovny, proto nebyl problém v této spolupráci navázat. Jsme v kontaktu také s několika členy hnutí ANO,“ sdělil pro Lidovky.cz místopředseda asociace Jaroslav Sita. 3. května se zástupci asociace setkají s ministerstvem financí. Případná podpora ze strany ministerstva může změnu rovněž urychlit a přesvědčit ostatní strany.



Kromě jednání s politiky asociace stojí také za peticí s názvem „Petice za poker v ČR“. Momentálně se pod ní elektronicky podepsalo více než 1700 lidí. Zároveň se mohou pokeroví hráči stát členem asociace, těch je něco přes 1200.



Z paragrafu 59 vznikl paskvil, tvrdí Závodský

Ondřej Závodský byl v roce 2014 jmenován Andrejem Babišem do funkce náměstka pro hazard. Do jeho agendy spadal právě hazardní zákon. Podle jeho slov se z části zákona o turnajích stal kvůli sněmovně paskvil. V prosinci loňského roku Závodského odvolala nová ministryně financí Alena Schillerová.



„Samotné ustanovení vzniklo v podstatě v poslanecké sněmovně, zákon byl schválený až ve třetím čtení. To znamená, že náš návrh v tomhle směru původní nebyl. Pozměňovací návrh by se dal označit za paskvil. Rozhodně bych byl pro to, aby se ustanovení nějakým způsobem novelizovalo. Zrovna u pokeru je podle mě společenská škodlivost v mezích hazardních her relativně minimální,“ řekl Ondřej Závodský, bývalý náměstek ministerstva financí.



Závodský svůj pozitivní postoj k případné změně poprvé vyjádřil na Facebooku u aprílového článku na stránkách Poker není hazard, Poker je sport! Svoji podporu potvrdil i serveru Lidovky.cz. „Celkem jim fandím. Já doufám, že je podobná změna možná. Teď záleží na tom, aby se z úpravy zákona nestal nástroj, kterým by se zásadně změnily jiné hazardní hry,“ dodal Závodský.

Asociace pokerových hráčů nemá nic společného s Asociací pokerových klubů, která stála za zorganizováním turnaje, kdy vstupné činilo jednu korunu. Kvůli turnaji se soudili, ale neuspěli. Museli zaplatit pokutu a svoji činnost později ukončili. „Tímto krokem českému pokeru prokázali spíše medvědí službu. V médiích se začaly objevovat články s titulky - „Poker je hazard, rozhodl soud“. Zároveň poker označovali za sport, to my neděláme,“ shrnul Jaroslav Sita, místopředseda Asociace pokerových hráčů ČR.