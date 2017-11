Nebezpečná auta poškozená hurikánem mohou skončit v českých bazarech

PRAHA Část z téměř jednoho milionu vozidel poškozených v USA při hurikánech Harvey a Irma ze zřejmě dostane do Evropy a mohla by se objevit i v Česku. Velká část těchto aut se dováží přes Německo, kde získávají německé doklady. Oznámila to ve středu společnost Cebia.

„Velké množství těchto vozidel je dále nabízeno k prodeji v USA a některé z nich byly nebo budou vyvezeny do Evropy a mohou být prodány v Česku. Studie dokazují, že zaplavená vozidla mohou vážně ohrožovat bezpečí jejich uživatelů, ale i okolních vozidel. Určitě každý chápe, že zatopená vozidla nepatří na silnice, ale důležité je, aby se o této skutečnosti zájemce o vozidlo včas dozvěděl,“ uvedl ředitel Cebie Martin Pajer.

Celý proces podle něho funguje tak, že specializované firmy v USA auta levně nakoupí například na aukcích a poté je uvedou do prodejného stavu, tedy vyčistí a zbaví viditelných známek zaplavení, a pak je v Německu krátce zaregistrují. Tím získají německé doklady, se kterými se pak vůz dostane na český trh, a je registrovaný jako dovoz ze SRN.

Podobně se v minulých letech na českém trhu objevily vozy z tuzemských záplav nebo zatopená auta ze sousedního Německa či Francie. U moderních vozů plných elektronické výbavy a bezpečnostních systémů je zvýšená náchylnost k poruchám zejména po zaplavení vodou výše než je motorový prostor.



Mnoho závad může být i životu nebezpečných. Prakticky kdykoliv totiž může selhat elektronika, nebo vzniknout závady na vnějších součástech auta vlivem nadměrné koroze. Opravy zaplavených aut, včetně nutné výměny elektroinstalace, mnohdy převyšují ceny nabízených aut.



Hurikán Harvey přinesl tolik vody na území USA, jako dosud žádná jiná tropická cyklóna a způsobil rozsáhlé záplavy. Hlavně v Texasu a Louisianě napáchal škody za zhruba 190 miliard dolarů. Hurikán Irma, který udeřil především na Floridu, způsobil škody v hodnotě kolem 100 miliard dolarů.

Dovoz ojetých aut do Česka od ledna do října se meziročně zvýšil o čtyři procenta na 143 577 vozů. Většinu lidé dováží právě z Německa, Francie nebo Itálie.