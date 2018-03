Autobusy bez řidičů dobývají svět. K testovacímu provozu se připojí i letiště v Gatwicku

STOCKHOLM/GATWICK Ve Švédsku už od nového roku jezdí dva autobusy, které se obejdou bez řidiče. Návštěvníci Stockholmu se s nimi mohou setkat v běžném provozu. Nově by se měly samořídící vozy objevit také na londýnském letišti v Gatwicku. Bude se jednat o první letiště v historii, které využije tento ještě nedávno futuristický způsob dopravy.

Loni v Las Vegas vyjel do ulic první autonomní autobus. Tehdy to nedopadlo nijak slavně, protože během hodiny naboural. S příchodem nového roku se do reálného provozu vydaly dva mikrobusy také v hlavním švédském městě. Trasa autobusů je dlouhá pouze 1,5 km a vůz jezdí maximální rychlostí 24 km/h. Testovací jízdy v reálném provozu budou trvat několik měsíců. Pokud se osvědčí, tak by se autobusy ve Stockholmu mohly dostat i na další trasy.

Samořídící vozy na letišti

Druhé největší londýnské letiště Gatwick bude první letiště v historii, kde se budou prohánět autonomní autobusy. Zkušební jízdy by měli využívat zaměstnanci, kteří se budou po letišti přepravovat.

„Tato zkouška je jen počátkem. Bude zapotřebí mnohem více výzkumu, ale nakonec by to mohlo být začátkem rozsáhlého používání autonomních vozidel na letištích po celém světě. Nová technologie je účinnějším způsobem řízení vozidel a může vést ke snížení počtu vozidel, emisí a souvisejících nákladů,“ řekl Cathal Corcoran, ředitel informačního agenta na letišti Gatwick.

Letiště Gatwick v loňském roce přepravilo 45,6 milionů cestujících, využilo jej 56 leteckých společností. Gatwick je tak velice využívané místo, kde se 24 hodin denně pohybují pasažéři, letadla a vozidla.