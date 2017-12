Automobilka Lamborghini představila vlastní SUV. Jmenuje se Urus a jede přes 300 km/h

MILÁN/PRAHA Italská automobilka Lamborghini v pondělí v Miláně ukázala svůj první sportovně-užitkový vůz (SUV) nazvaný Urus. Od vstupu do nového a důležitého segmentu trhu si firma slibuje zdvojnásobení ročního prodeje, který loni dosáhl 3457 automobilů.

Nový model je důležitým článkem značky Lamborghini a může přilákat nové zákazníky. Ti první se auta dočkají příští rok na jaře, v Evropě se bude prodávat za 171 429 eur (4,4 milionu korun) bez daně.

Výrobce luxusních vozů ze skupiny Volkswagen tak vstupuje na jeden z nejrychleji se rozvíjejících sektorů automobilového trhu. Světový prodej crossoverů a SUV se podle údajů společnosti IHS Markit za uplynulých deset let zvýšil ze 7,93 milionu na 26,47 milionu loni. Do roku 2020 se očekává další růst, a to na 34,34 milionu automobilů.

Urus má pod kapotou čtyřlitrový přeplňovaný osmiválec o výkonu 650 koní. Jezdit může rychlostí až 305 kilometrů za hodinu a z nuly na 100 km/h zrychlí za 3,6 sekundy. Automobil nabídne několik jízdních režimů, například pro jízdu ve sněhu nebo v písku.

Analytik IHS Markit Ian Fletcher předpovídá, že prodej tohoto SUV vyvrcholí v letech 2019 a 2020 na úrovni 2900 kusů a na celkovém prodeji vozů Lamborghini se bude podílet asi polovinou.

Hybridní verzi SUV s elektromotorem chce automobilka uvést na trh do roku 2020, uvedla agentura Reuters.