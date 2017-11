Avast se prý chystá příští rok na burzu. Firmu by to ocenilo na 4 miliardy dolarů

PRAHA Majitelé české společnosti Avast Software chtějí prodat svůj podíl na burze, píše agentura Reuters na základě čtyř nejmenovaných zdrojů. Investiční společnost CVC Capital Partners si podle agentury najala banku Rothschild, aby prodej akcií připravila.

Prodej akcií by se údajně měl uskutečnit v průběhu první poloviny příštího roku na burze v Londýně. Vstup na burzu by společnost ocenil na čtyři miliardy dolarů (asi 88,4 miliardy korun). Pokud by se prodej uskutečnil, jednalo by se o největší vstup technologické firmy na tamní trh v historii.

Mluvčí Avastu Dominika Kalašová zprávu odmítla komentovat.



Avast vyvíjí bezpečnostní systémy pro počítače a mobilní zařízení a po celém světě má kolem 400 milionů zákazníků. Společnost v poslední době rostla nákupem dalších firem, například původem české společnosti AVG, kterou převzala loni.



Skupina CVC vstoupila do pražské firmy v roce 2014. Tehdy investice ocenila firmu na jednu miliardy dolarů. Dalšími vlastníky jsou spoluzakladatelé firmy Eduard Kučera a Pavel Baudiš. Avast chtěl původně vstoupit na burzu již v roce 2012, nakonec ale akci zrušil.



Avast za loňský rok vykázal tržby 17 miliard korun a provozní zisk 8,4 miliardy korun.