Avast začal v Londýně rozpačitě, jeho akcie se budou od pondělí obchodovat i v Praze

LONDÝN Antivirová společnost s českými kořeny Avast zažila ve čtvrtek první den na londýnské burze. Akcie firmy během dopoledne oslabily z nabízených 250 pencí až na 236 pencí (68,2 ­koruny). Následně se zvedly a den zakončily 1,2procentním poklesem proti úvodní ceně.

Avast si vstupem na burzu dělá zálusk na 200 milionů dolarů (4,3 ­miliardy korun). Celkem společnost nabídla čtvrtinu svých akcií. Finance chtějí vlastníci využít na splacení úvěrů, které si vzali na svůj byznys v posledních letech.

Odrazení investoři?

Jde přitom o jednu z největších primárních nabídek technologické firmy na londýnské burze za celou její historii.

„Nedávné potíže Facebooku mohly odradit některé investory od nákupu technologických akcií, mezi něž se Avast řadí. Nicméně, technologickým firmám, například Facebooku, Alphabetu nebo Microsoftu, se již v posledních obchodních dnech opět začalo dařit, takže je možné, že investoři postupně opět získávají apetit pro nákupy akcií z tohoto sektoru,“ okomentoval situaci Martin Vlček, analytik BH Securities.

Podle ekonoma Františka Bostla ze společnosti Starteepo je technologický sektor na předním místě v hledáčku investorů. Kybernetická bezpečnost má podle něj před sebou světlou budoucnost. „Tím, že bylo cílem Avastu získat co nejvíce financí, tak valuace nedávala příliš prostor pro nějaký růst. Uvidíme během několika dnů nebo týdnů, kam se Avast vydá. Důležité je i to, že je firma součástí velkých pasivních fondů, takže v zásadě bude mít hlavní vliv na vývoj akcií tržní sentiment jako celek. Může to ovlivnit například i konflikt s Íránem a podobné zprávy,“ dodal Bostl.

Sídlo společnosti Avast v Praze.

Pro Avast je vstup na londýnskou burzu milníkem, ostatně takto čtvrteční den komentoval i šéf firmy. „S dramaticky narůstajícím počtem kybernetických hrozeb po světě pomáhají naše bezpečnostní produkty chránit lidem jejich digitální životy. Díky tomu naše společnost vyrostla v jedničku na světovém trhu kybernetických firem zaměřených na spotřebitele s více než 435 miliony zákazníků,“ sdělil Vince Steckler, výkonný ředitel Avastu.

Od pondělka v Praze

Antivirová společnost zamíří kromě londýnské burzy i na pražskou. Její šéf Petr Koblic Hospodářským novinám řekl, že se akcie Avastu budou od pondělí obchodovat i v Praze.

Avast založili v roce 1988 Češi Eduard Kučera a Pavel Baudiš, kteří mají nyní akcie dohromady za 1,2 miliardy dolarů. Firma se stala jedním z průkopníků počítačového zabezpečení. V ­roce 2014 Avast koupil vývojářské studio Inmite, o dva roky později odkoupil konkurenční společnost AVG. Loni převzal Avast britskou technologickou firmu Piriform. Podle tržeb je Avast druhou největší antivirovou firmou na světě, na prvním místě je Symantec.

V minulosti své akcie na burze v Londýně obchodovala například těžební firma NWR, výrobce léků Zentiva nebo skupina Stock Spirits, do té patří i Stock Plzeň.