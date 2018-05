Avia Motors představila v Přelouči nový nákladní vůz do lehkého a středního terénu

PŘELOUČ (PARDUBICKO) Společnost Avia Motors v úterý ve svém areálu v Přelouči představila nový vůz Avia D120 4x4. Letos jich chce vyrobit 30 kusů. Sériová výroba nákladního vozu by měla začít v létě, řekl novinářům generální ředitel Martin Šustek.

„V tuto chvíli dokončujeme homologaci vozidla 4x4. Do konce června by měla být skončena. Máme nyní čas na to, abychom se připravili na rozjezd sériové výroby, kterou chceme zahájit v průběhu července,“ uvedl Šustek.



Vozidlo s celkovou hmotností 12 tun a zvýšeným podvozkem je určeno k provozu v lehkém a středním terénu. Zákazníky by měli být především subjekty v oboru stavebnictví, komunální sféra a hasiči. Zvláště pro ně bude určena prodloužená sedmimístná kabina, její výroba začne na podzim. V srpnu má být na akci Pyrocar představen nová cisternová automobilová stříkačka s hasičskou nástavbou od firmy Karbox. Podle Šustka již výrobce registruje předběžný zájem zákazníků.

Avia Motors v únoru zahájila výrobu vozu Avia D 120 4x2 Euro 6 Initia. Dosud jich z montážní linky sjelo zhruba 50, z toho 30 je již v provozu. Letos firma plánuje vyrobit 150 vozů včetně vozidel 4x4. Do konce roku by měla být spuštěna také sériová výroba hasičských vozů.

Většina vozidel míří k českým zákazníkům. Několik obchodních případů má společnost rozjednáno také na Slovensku, v Polsku a Estonsku. Avia v Přelouči zaměstnává 75 lidí, další desítku pracovníků do montáže, skladu, konstrukce i administrativy hledá.

Automobilka sídlí v prostorách mateřského holdingu Czechoslovak Group (CSG). Společnost Avia Motors koupil holding v roce 2016 od indické skupiny Ashok Leyland Motors, která v roce 2013 produkci v Česku ukončila a přenesla ji do Indie.