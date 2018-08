Babiš chce rozhodnout o financování nového jaderného bloku Dukovan ještě letos

Praha Premiér Andrej Babiš chce, aby rozhodnutí o financování nového jaderného bloku v elektrárně Dukovany, která patří firmě ČEZ, padlo do konce letošního roku. Řekl to ve středu v rozhovoru s agenturou Reuters.

ČEZ podle agentury odmítá investovat do nových elektráren bez určité formy státní podpory. Minoritní akcionáři ČEZ se navíc bojí, že pokud by výstavbu nového bloku platil ČEZ, poškodil by je pokles ceny akcií firmy. ČEZ proto navrhl svoji transformaci, která by znamenala, že by se jaderné a konvenční zdroje oddělily od distribuce a takzvané nové energetiky. Tradiční zdroje jako uhlí a jaderná energie by zůstaly v rukách státu.

ČEZ, ve kterém drží 70 procent stát, provozuje dvě jaderné elektrárny, v Dukovanech a Temelíně. Obě se na celkové spotřebě elektřiny v Česku podílejí ze 38 procent.

Životnost jaderných reaktorů v Dukovanech by měla skončit někdy kolem roku 2035. To podle Babiše znamená, že je třeba urychlit přípravu na nahrazení těchto bloků, bez ohledu na debaty o tom, zda by se největší energetická firma ve střední Evropě s akciemi na burze měla kvůli financování stavby rozdělit.

Podle Babiše je ČEZ dostatečně velký na to, aby mohl postavit nové jaderné reaktory bez toho, aby byl rozdělen. Zopakoval návrh, podle kterého by stavbu nového bloku měla zajistit dceřiná společnost ČEZ.

Postup by měl být následující: zhodnocení aktiv Dukovan, jejich vložení do dceřiné společnosti, zahájení tendru na poskytovatele technologie, financování a možné vytvoření společného podniku. A stát by mohl být ručitel, pokud by se objevily problémy. Tým expertů by pak měl posoudit možnost, že by stát koupil divizi ČEZ, která by stavěla elektrárnu.

‚ČEZ má na výstavbu peněz dost’

Babiš podporoval výstavbu nového jaderného bloku čistě z peněz ČEZ ještě jako ministr financí v minulé vládě. Argumentoval mimo jiné tím, že firma má peněz dost. Podobný krok by ale mohl být nevýhodný pro minoritní akcionáře. Začalo se proto řešit možné rozdělení nebo transformace ČEZ.



Podle vládního usnesení má ministerstvo průmyslu prozkoumat alternativu mezivládní dohody na dostavbu jaderných bloků, zároveň má vypracovat rámcový text dohody a rámcový popis postupu pro uzavření takové dohody. MPO to zadal předchozí vládní kabinet premiéra Babiše na konci června.

Usnesení jednotlivým ministerstvům také uložilo zpracování analýzy dopadů tří různých variant výstavby nových jaderných zdrojů. První je vytvoření stoprocentní dceřiné společnosti ČEZ, která by se skládala z aktiv společností jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Další počítá s výstavbou přes stoprocentní dceřinou firmu ČEZ s možností vstupu vnějšího investora. Poslední možností je dostavba bloků společností plně vlastněnou státem. Současná ministryně průmyslu Marta Nováková podle deníku E15 ale stejně jako Babiš preferuje variantu, že by nové jaderné zdroje měl postavit sám ČEZ.