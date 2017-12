Babiš: Důležité je, že EET dál platí. Podle Bendy je rozsudek vítězstvím

PRAHA Ústavní soud (ÚS) v pátek zrušil plánovaný „náběh“ třetí a čtvrté etapy elektronické evidence tržeb a s odloženou platností škrtl několik dalších ustanovení zákona o evidenci tržeb. Pro premiéra Andreje Babiše (ANO) je podstatné, že zákon o elektronické evidenci plateb (EET), který prosadil jako ministr financí v bývalé vládě, platí. Opozice rozhodnutí soudu vítá.

„Nebudu to komentovat, nejsem ministr financí a neznám vůbec rozhodnutí soudu,“ uvedl v textové zprávě. Podstatné ale podle něj je, že zákon o EET platí. V Bruselu je odpoledne v plánu tisková konference premiéra. Očekává se i vyjádření ministryně Aleny Schillerové (za ANO), která se v Praze účastní jednání Sněmovny.

Rozhodnutí soudu přivítal Jan Hamáček z ČSSD, která v předchozí vládní koalici zákon prosazovala. „Takto složitý zákon asi může mít problémy, ale já to pokládám spíš za technické věci, které Ústavní soud upravil. To gros zůstává, ukazuje se, že ten zákon je v souladu s českým právním řádem a že je i potřebný. To konstatoval i Ústavní soud, že jeho cílem je zlepšit výběr daní,“ řekl.

Rozhodnutí uvítal i Bělobrádek

Spokojený je i s tím, že Ústavní soud neoznačil za důvod ke zrušení zákona postup minulé Sněmovny, která předčasně ukončila rozpravu. „Ústavní soud de facto dal za pravdu postupu tehdejší vládní koalice, která použila ukončení rozpravy jako nouzový prostředek ve chvíli, kdy opozice zneužila jednoho paragrafu jednacího řádu a chystala se zcela zablokovat Poslaneckou sněmovnu,“ řekl Hamáček, který v minulém období dolní komoře Parlamentu předsedal.

Rozhodnutí soudu uvítal i předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. „My se domníváme, že třetí a čtvrtá fáze nepřinese to, co přinesla první a druhá,“ řekl ke zrušení startu závěrečných dvou fází EET. „Dáme-li nějakou administrativní překážku, tak musí přinést na druhé straně pro společnost přínos. A u třetí a čtvrté fáze tam výtěžek a přidaná společenská hodnota není,“ řekl.

Fiala: Ukončení rozpravy při schvalování EET bylo v rozporu s jednacím řádem

„Jsem rád, že soud dal v některých případech za pravdu naší stížnosti na zákon o evidenci tržeb. Za neméně důležité považuji, že ÚS také konstatoval, že ukončení rozpravy při schvalování EET bylo v rozporu s jednacím řádem,“ komentoval rozhodnutí na sociálních sítích předseda ODS Petr Fiala.

Novinářům poté řekl, že zrušení startu třetí a čtvrté vlny EET dává velkou šanci, že vůbec nebudou spuštěny. „Už před volbami jsme slyšeli, že většina stran má nějaké výhrady ke třetí a čtvrté vlně,“ řekl. Připomněl také, že ODS předkládá zákon, který by zrušil i první dvě vlny EET.

Kalousek: norma byla ‚legislativním paskvilem‘

O zrušení celé EET chce nadále usilovat i TOP 09. Rozhodnutí soudu o zrušení části zákona podle šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska ukázalo, že norma byla „legislativním paskvilem“. Kalousek také uvítal, že soud upozornil na porušení jednacího řádu Sněmovny při schválení zákona o EET. „Doufám, že toto stanovisko Ústavního soudu budou mít na paměti všechny budoucí Sněmovny, které by se chtěly dopustit té nestoudnosti, které se dopustila bývalá koalice,“ řekl.

Předseda hnutí STAN Petr Gazdík ocenil, že soud zrušil spuštění třetí a čtvrté etapy EET, což Starostové dlouhodobě požadují. „Navíc budeme požadovat, aby se v rámci 1. a 2. vlny evidence netýkala ani neplátců daně z přidané hodnoty,“ uvedl na twitteru. Uvítal také to, že na účtenkách se nemají podle soudu uvádět identifikační čísla. „Zpracováváním rodných čísel v případě účtenkové loterie se nepřiměřeně zasahuje do soukromí občanů,“ myslí si.

„Rozhodnutí soudu vítáme. Pokud přijde nový zákon, budeme jako SPD hlasovat proti,“ komentoval rozhodnutí Radim Fiala s tím, že politici SPD byli od začátku proti zavádění systému.