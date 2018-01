Babiš otočil: Nařízení o mzdách řidičů se nezmění, peníze zajistí kraje

"Pokud Andrej Babiš kritizoval bývalého premiéra Sobotku (ČSSD) za populismus, tak tento krok je populismus non plus ultra," řekl Knot. Podle něj se předseda vlády takto nemá chovat. "Pan Babiš by si měl uvědomit, že ve funkci premiéra nemůže svá prohlášení ze dne na den měnit," uvedl Knot.

Náměstek jihočeské hejtmanky navíc míní, že Babišovo poslední prohlášení je nefér vůči krajům. "Navýšení mezd pro řidiče představuje na jihu Čech částku v řádech desítek milionů korun. A nevíme, kde tyto peníze máme vzít. Budeme požadovat po vládě, aby nám částku nějak kompenzovala," uvedl Knot.