Největším problémem ekonomiky je nyní nedostatek pracovníků, tvrdí Babiš

PRAHA Nedostatek zaměstnanců na pracovním trhu je v současnosti největším problémem tuzemské ekonomiky. Na dnešním setkání lídrů českého exportu to uvedl předseda hnutí ANO a budoucí premiér Andrej Babiš. .

Pomoci by podle Babiše mohla detailní evidence neobsazených pracovních míst, propojení škol se zaměstnavateli nebo i zaměstnávání cizinců. V případě přijetí eura vidí pro Českou republiku více nevýhod než výhod



„Náš největší problém je, že nejsou lidé na práci. Řada lidí pracuje na černo a řada lidí bere dávky, aby nemuseli pracovat. Naše firmy ztrácejí možnost výroby,“ uvedl.

Udržení ekonomického růstu by pak podle Babiše mohla pomoci vláda tím, že bude masivně investovat. „Stát by měl masivně investovat. To je hlavní role státu, aby investoval a snížil byrokracii,“ uvedl Babiš.

Po přijetí eura by centrální banka přišla o nezávislost

Ohledně přijetí eura uvedl, že vidí v tomto kroku více nevýhod než výhod. Mimo jiné zmínil ztrátu nezávislosti centrální banky nebo náklady související se vstupem do eurozóny. „Euro není náš problém. Náš problém je, že nejsou lidé, vzdělávání a především musíme skončit s daňovými pobídkami. Proč to dáváme firmám, které to nepotřebují?“ uvedl.



Babiše by měl ve středu jmenovat prezident Miloš Zeman předsedou vlády, jeho menšinovou vládu chce jmenovat o týden později.

Nezaměstnanost v Česku v říjnu klesla na 3,6 procenta ze zářijových 3,8 procenta. Uchazečů o práci bylo zhruba 271 tisíc, nejméně za téměř 20 let. Zároveň přibylo volných míst oproti září o téměř čtyři tisíce na zhruba 210 tisíc. Ještě výraznější byly meziroční změny. Loni v říjnu činila nezaměstnanost pět procent a volných míst bylo o 71 tisíc méně. Méně lidí bez práce než letos v říjnu bylo v České republice naposledy v prosinci roku 1997, a to asi 269 tisíc.