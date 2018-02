Babiš vyzval Uber a Taxify, aby dodržovali zákon

PRAHA Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) vyzval společnosti Uber a Taxify, aby dodržovaly zákony a používaly licencované taxikáře. Novinářům to řekl po středečním jednání vlády. Byla přizvána i zástupkyně taxikářů, aby vysvětlila ministrům výhrady k alternativním poskytovatelům přepravy. Kabinet podle něj podporuje moderní technologie, nicméně záleží podle něj na tom, jak se aplikují. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) zopakoval, že se pokusí zrychleně ve Sněmovně prosadit předpisy, které by měly všechny přepravce zrovnoprávnit.

Babiš po jednání vlády kritizoval formu protestů. Taxikáři od minulého týdne několikrát pomalou jízdou blokovali pražské ulice. „To není způsob, jak to řešit,“ uvedl Babiš. Ministerstvo průmyslu podle něj mohlo řešit záležitost už dříve, ale věc odkládalo s odkazem na to, že čeká na rozhodnutí evropského soudu.



Premiér v demisi vyzval Uber a Taxify, které jsou nejvýraznějšími zástupci alternativních přepravních služeb, aby dodržovaly zákony. „Není možné, aby používaly nelicencované taxikáře,“ uvedl. Řidičům taxi vadí, že jejich konkurenti ze společnosti Uber nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby, nemají taxametry a nesplňují zákonné požadavky pro taxikáře. Uber své služby označuje za spolujízdu v rámci sdílené ekonomiky.

Ťok chce na protesty taxikářů reagovat poslaneckou novelou



Ťok ve středu avizoval poslaneckou novelu, která by měla umožnit všem taxikářům místo taxametrů používat aplikace. Měla by rovněž uzákonit, že zprostředkování v taxislužbě je vázanou živností. „Podle naší novely by bylo možné zprostředkovat taxislužbu jenom těm, kdo na to mají oprávnění,“ uvedl Ťok. Legislativní proces chce zkrátit tím, že nepůjde o vládní novelu, ale také navržením schválení normy v prvním čtení ve Sněmovně. „Asi o tom (poslanci) budou chtít diskutovat, ale ten pokus bych učinil,“ řekl.

Služby jako Uber by se tím podle něj dostaly na úroveň taxislužby. „Dnes je to tak, že Uber v podstatě nerespektuje, že by měl objednávat koncesované taxikáře. Z mého pohledu by se to tím vyřešilo, před zákonem by na tom byli všichni stejně,“ uvedl.

Ministerstvo dříve hovořilo také o tom, že podle připravované novely by taxikáři mohli stejně jako řidiči Uberu využívat mobilní aplikaci, čímž by se podle úřadu srovnalo podnikatelské prostředí.

Taxíkáři proti jednání společnosti Uber protestovali také loni v říjnu před sněmovními volbami. Setkal se s nimi tehdy ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD). Uvedl tehdy, že jeho úřad připravil právní analýzu tohoto problému a další resorty analyzují legislativu ve své působnosti. Návrh regulace nicméně vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL nepředložila.