Babišovým kandidátem na ministra průmyslu je prý Tomáš Hüner ze Siemensu

PRAHA Kandidátem předsedy hnutí ANO Andreje Babiše na pozici ministra průmyslu a obchodu je podle zdrojů ČTK Tomáš Hüner. Celou svou profesní kariéru se Hüner pohybuje v oblasti energetiky a průmyslu.

Od roku 2006 do roku 2011 byl na ministerstvu náměstkem, působil například také v ČEZ. V současnosti pracuje ve společnosti Siemens Česká republika.

Sám Hüner svoji nominaci nepotvrdil ani nevyvrátil. „Informaci zatím nemůžu komentovat,“ napsal v SMS.

Babiš v úterý řekl, že sehnal kandidáta na ministra průmyslu do své připravované menšinové vlády. Sdělil, že je to nestraník, jméno ale odmítl prozradit.

Osmapadesátiletý Hüner je absolventem strojní fakulty VUT Brno. V letech 1994 až 2003 vykonával funkci předsedy představenstva a generálního ředitele Severomoravské energetiky. Během své kariéry působil také v dozorčích radách provozovatele přenosové soustavy ČEPS, Operátora trhu s elektřinou (OTE) a Vršanské uhelné.

Podle analytika společnosti ENA Jiřího Gavora je Hüner velmi známou a respektovanou osobností, zejména v energetice. „Byl by určitě dobrým ministrem a oceňuji, že do toho jde i v situaci, kdy podpora vládě není jistá, to vyžaduje odvahu,“ řekl.