Bankovní převod peněz bude trvat několik sekund, dočkáme se za necelý rok

PRAHA Máte poslední den na zaplacení dluhu na kreditní kartě, protože právě končí bezúročné období. Jenže. Na účtu u téže banky není dost peněz, zatímco na rodinném účtu prostředky jsou. Problém je ,že převod ne lze stihnout včas. Ve většině případů se totiž peníze přepíší až druhý den.

Podobné problémy budou za necelý rok minulostí. Banky společně s ČNB chystají spuštění takzvaných okamžitých plateb, kdy se částka z jednoho učtu na druhý přepíše v řádu sekund. Posílat lze takto peníze 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. „Masové spuštění očekáváme pravděpodobně v únoru a březnu,“ řekl Tomáš Hládek, expert pro platební styk v České bankovní asociaci na konferenci LN nazvané Otevřené bankovnictví.

„Máme dnes potvrzení asi od 13 bank, které do toho chtějí jít. Některé jsou připravené zúčastnit se už pilotu, který proběhne v listopadu. Část to chce nechat až na příští rok,“ uvedl Vojtěch Benda, člen rady České národní banky.

První testování proběhne ale už v létě. Od srpna se budou moci vybrané banky začít napojovat na ČNB, respektive na novou verzi systému, který umožní realizaci okamžitých plateb. „Start systému je velmi složitá věc a existuje tu reputační riziko v případě jeho pádu. My tak banky nenutíme a jejich účast je dobrovolná. Předpokládáme, že jakmile do toho tři až čtyři banky naskočí, získají poměrně velkou konkurenční výhodu, která bude přirozeně tlačit na ostatní, aby se připojily také,“ uvedl před týdnem na konferenci LN Benda.

Na trhu se v této souvislosti mluví hlavně o Air Bank a České spořitelně. „My se samozřejmě zúčastníme,“ potvrdila mluvčí Air Bank Jana Karasová.

Pilotní provoz začne právě v listopadu. Do této fáze se zapojí především zaměstnanci bank či vybraní klienti. Masového spuštění se ale lidé dočkají nejspíše na jaře příštího roku.



Zdarma, nebo za příplatek

Asi největší otázkou zůstává, kolik tato služba bude stát. Některé banky totiž zvažují její zpoplatnění. „V Creditas nyní běžné platby zpoplatněny nejsou. U okamžitých plateb zpoplatnění předpokládáme, detailní podmínky ještě připravujeme,“ uvedl pro LN člen představenstva banky Creditas Kamil Rataj.

Rozhodně nejde o výjimku. „Okamžité platby máme v plánu zpoplatnit,“ potvrzuje i mluvčí Moneta Money Bank Jakub Švestka.

Jinde naopak počítají, že okamžité platby budou zdarma v rámci vedení účtu. „V tuto chvíli nabízíme klientům účty, kde jsou v ceně elektronické transakce. Obdobný předpoklad je i u okamžitých plateb,“ říká Petra Kopecká z Raiffeisenbank.

„V tuto chvíli analyzujeme různé varianty... Jednou z diskutovaných možností je i to, že okamžité platby nebudou zpoplatněny žádnými zvláštními poplatky, ale standardně podle stávajícího ceníku pro domácí platby,“ uvedl mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

„Jak bude služba vypadat konkrétně v Air Bank, v tuto chvíli stále ještě ladíme,“ připustila mluvčí banky.

Konkurence platebních karet

Nicméně ČNB si za zpracování převodu bude účtovat podobnou částku, které dnes platí banky za normální převod, což je 0,09 koruny. „Jedna platba by neměla být dražší než deset haléřů. Kolik budou banky účtovat, bude ale na nich. Do toho mluvit nemůžeme,“ řekl Benda.

Podle něj teď ČNB „staví vysokorychlostní koleje, ale to, jaké vlaky a za jakou cenu po nich budou jezdit, je už záležitostí jednotlivých soukromých společností“.

„Aby měla taková služba smysl, nesmí být drahá. Centrální banka vyšla trhu vstříc, i když nás to také něco stálo a byly s tím spojené náklady. To se přitom do této ceny nepromítá a zůstáváme na cenách, které se dnes za platby platí. Ty v průměru vyjdou na sedm až osm haléřů,“ upřesnil člen rady ČNB.

Okamžité platby mohou do budoucna konkurovat platebním kartám, protože banky musí platit část z transakce karetním společnostem. Má totiž podobné vlastnosti jako karetní transakce – je provedena ihned a je stejně rychle dohledatelná.

„V těchto ohledech platby kartou v obchodech mohou nahradit. Na druhou stranu ale již dnes spousta obchodů používá platební tlačítka jednotlivých bank, při jejichž použití je platba rovněž bezpečná a online,“ podotkl Rataj.

„Očekáváme, že půjde postupně o stále více využívaný produkt jak pro placení mezi klienty, tak pro platby obchodníkům, což může v dlouhodobém horizontu ovlivnit i množství transakcí učiněných platebními kartami,“ soudí mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Jedním z omezení nicméně bude, že takto půjde poslat maximálně 400 tisíc korun. „Pro většinu plateb tento limit není žádným omezením, protože 99,5 procenta klientských plateb této hranice nedosahuje. Omezit výši plateb limitem má smysl i proto, že jde o nový produkt, se kterým dosud nejsou žádné zkušenosti. Budoucí změna limitu je jistě možná na základě zkušeností a potřeb praxe,“ doplnila Denisa Všetíčková z tiskového odboru ČNB.