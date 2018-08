Bankovní skupina UniCredit již neinzeruje na Facebooku. Z etických důvodů

Facebook chce bankovní údaje Sociální síť Facebook požádala banky , jako je JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup či U.S. Bancorp, aby s ní sdílely transakční data svých klientů.



, jako je JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup či U.S. Bancorp, transakční svých klientů. Facebook totiž chce umožnit ovládat osobní finance přes svoji aplikaci Messenger .



totiž umožnit ovládat osobní finance přes svoji aplikaci . Jde například o výši zůstatku na účtu, nebo kde lidé nakupují a za co utrácí.



Skrze Messenger by rád klienty informoval o pohybech na účtu včetně podezřelých transakcí.