Barevný asfalt bude poprvé použit v Libereckém kraji

LIBEREC Liberecký kraj poprvé použije na svých silnicích barevný asfalt. Varovný červený povrch dostane vozovka na mostu přes Mlýnský potok na silnici 292 ze Semil na Železný Brod. Je to optické upozornění řidiče na nebezpečný úsek, jedinou nevýhodou je to, že případné výtluky se budou muset opravovat zase barevným asfaltem, řekl náměstek libereckého hejtmana Marek Pieter (Starostové pro Liberecký kraj). Na základě zkušeností z prvního úseku je podle něj kraj připraven jednat s policií o případném dalším použití barevného asfaltu na silnicích.

Most přes Mlýnský potok je podle Pietera v havarijním stavu. „Nevyhovuje ani šířka v navazujících úsecích komunikace. Rekonstrukce je navržena jako kompletní nahrazení stávajícího mostu novou rámovou železobetonovou konstrukcí,“ popsal rozsah prací hejtmanův náměstek. Součástí stavby bude podle něj i oprava zhruba stometrového úseku navazující silnice 292, obnova odvodnění, bezpečnostních zařízení a svislého a vodorovného dopravního značení. Podle odhadů přijde rekonstrukce mostu na 17 milionů korun.



Barevně odlišený asfalt má podle vedoucího krajského odboru dopravy Jana Čápa hlavně psychologický efekt. „V jiných krajích, zejména na jižní Moravě, už se to objevuje hlavně v intravilánech obcí před přechody pro chodce. Na tomhle místě to byl požadavek policie vzhledem k tomu, že ten most se nachází ve směrovém oblouku a dochází tam k nehodám,“ řekl Čáp. Asfalt podle něj bude mít nejen červenou barvu, která řidiče na nebezpečné místo upozorní, ale navíc také protismykové vlastnosti. „Bude drsnější,“ dodal vedoucí odboru dopravy.

Liberecký kraj vlastní zhruba 2076 kilometrů silnic nižších tříd, což je 86 procent komunikací na jeho území. „Máme vytipováno dalších zhruba šest míst hlavně v zatáčkách, kde chceme použít asfalt s protismykovými vlastnostmi. Zda bude na všech místech nebezpečný úsek odlišený i barevně, zatím není rozhodnuto,“ řekl Čáp. Úpravy podle něj čekají třeba nebezpečnou zatáčku v Kunratické v Liberci, u křižovatky v Mníšku, dva úseky jsou na silnici 268 před Bohaticemi a u Sloupu v Čechách na Českolipsku, další je na výjezdu ze Semil směrem na Benešov.