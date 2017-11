Bašta svobodného softwaru končí. Mnichov se za 1,3 miliardy korun vrací k Windows

MNICHOV/PRAHA Radnice Mnichova platí za pionýra otevřeného softwaru ve státní správě. Když se v roce 2003 začalo mluvit o opuštění Windows a přechodu k Linuxu, přiletěl do města lobovat dokonce sám šéf Microsoftu Steve Balmer. Éra svobodných programů však nyní končí, město odhlasovalo, že se kvůli problémům v IT vrací k Windows.

Mnichov svou iniciativou před lety vyvolal v IT světě pozdvižení, protože nasazení otevřeného softwaru pro milionové město není nic běžného ani v dnešní době. Město nakonec i přes tlak Microsoftu schválilo přechod na takzvaný open-source v roce 2004 a od novinky si slibovalo především úspory i nezávislost na velkém dodavateli programů.

Původně měl být postupný přechod na nový systém hotový v roce 2011, kvůli technickým problémům se ale projekt povedlo dokončit až ke konci roku 2013. Na systém LiMux („Mu“ v názvu odkazuje na německý název města München) dohromady přešlo kolem 14 800 zaměstnanců a podle města se touto změnou podařilo ušetřilo kolem 10 milionů eur ve srovnání se situací, kdy by zůstalo u Microsoftu. Nyní se ale vše vrací do starých kolejí.



Změna za 50 milionů eur

Radnice však nyní schválila přechod zpátky k Microsoftu. Změnou systému projde podle serveru TechRepublic zhruba 29 tisíc počítačů. Výměna začne v roce 2020 s tím, že Linux a další otevřené programy by měly úplně zmizet z radnice do roku 2023. Nahradí je operační systém Windows 10 a kancelářské aplikace Microsoft Office. Celá operace vyjde podle odhadů na 50 milionů eur (asi 1,3 miliardy korun) a bude součástí větších změn v IT, které budou stát až 100 milionů eur.

Otevřený software Tzv. open-source je software, který má otevřený zdrojový kód, a vývojáři ho tak mohou studovat a případně měnit i dále distribuovat. Nejznámějším příkladem je operační systém Linux. Otevřenost systému však nutně neznamá, že konkrétní aplikace jsou šířeny bezplatně. Opakem je takzvaný proprietární software, který nemá veřejně přístupný kód a licenční podmínky tento kód zakazují měnit a dále využívat.



„Nejsem IT expert, ale krok podporuje 6000 kolegů, kteří nejsou spokojeni s výkonem současných systémů,“ prohlásil primátor města Dieter Reiter.

Na mnichovské IT totiž míří kritika zaměstnanců, kteří si stěžují na problémy se systémem. Stížnosti zní i z personálního oddělení radnice, které tvrdí, že po přechodu na otevřený software klesla produktivita práce především kvůli pádům systému a tiskovým chybám.

Podle primátora také zmizí náklady na provoz více systémů najednou. Mnichov totiž i po přechodu na otevřený software stále udržoval část počítačů s Windows kvůli programům, které na Linuxu nefungují. „Mít dva operační systémy je neekonomické,“ prohlásil.

Nákladný přechod k Microsoftu však má své odpůrce. „Vylepšení našeho IT je absolutní nutností. Je ale otázkou, jestli je kompletní přechod k Microsoftu se spojenými finančními náklady řešením,“ řekl šéf místních Zelených Florian Roth.

Nevidíme pádné důvody

„Nevidíme žádné pádné technické důvody pro přechod na Windows a Microsoft Office,“ řekl šéf IT města Karl-Heinz Schneider již v únoru, kdy se o přechodu na Windows začalo mluvit. Podle něj se problémy systému podařilo vyřešit a nedostatky navíc nesouvisely se samotným zavedením Linuxu.

Tomu dává za pravdu i studie poradenské společnosti Accenture, která vycházela z rozhovorů se zaměstnanci a studia příslušných dokumentů. Ta sice potvrdila celou řadu problémů místního IT, na vině prý ale není samotný typ sytému, ale spíše využívání jeho zastaralých verzí a špatná koordinace mezi dvacítkou různých IT oddělení města.

Odpůrci tak soudí, že jde především o politické rozhodnutí. Thomas Ranft ze strany FDP/HUT prohlásil, že přechod na Windows je zbytečný i proto, že není finálním řešením. Město se chystá přecházet na cloudová řešení a bude tedy provozovat aplikace na vzdálených počítačích. Cloudové aplikace často fungují i v internetovém prohlížeči a nejsou tak příliš závislé na operačním systému. „Jaký má smysl dočasné řešení, které vyjde na sto milionů eur?“ ptá se.



Kromě přechodu na Windows město koupilo i 6000 licencí Microsoft Office 2016. O nákupu dalších programů se bude hlasovat v roce 2018. Tyto kancelářské balíky nahradí bezplatnou sadu aplikací LibreOffice.