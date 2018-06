Jak belgická je belgická čokoláda? Tradiční značky skupují cizinci, i katarská královská rodina

BRUSEL Čokoláda pro Belgii není pouze důležitým vývozním artiklem, ale také kulturním odkazem. Stejně jako belgické hranolky a pivo patří k nejznámějším pochutinám, které nesmí opomenout žádný turista. Belgičané mají ale o budoucnosti belgické čokolády pochybnosti. Řada významných značek totiž zamířila do rukou zahraničních firem.

Posledním případem, kdy tradiční belgickou značku úplně převzal zahraniční majitel, je prodej firmy Galler. Novým vlastníkem čokoládové značky se po postupném skupování akcií stala katarská královská rodina. Belgický deník Het Nieuwsblad na zahraniční nákupy čokoládoven reagoval těmito slovy: „Jak belgická je belgická čokoláda, když jsou hlavní hráči na trhu v cizích rukou?“.

Zakladatel společnosti Galler zůstal v čokoládovně i po převzetí katarské královské rodiny. Ve firmě nyní nadále pokračuje jako tvůrčí ředitel, postaral se o to vládce katarského emirátu Tamim bin Hamad al-Thani.

Rozprodávání belgických značek

Prodej firmy Galler není jediným případem, kdy došlo k převzetí čokoládové značky zahraničním investorem. Společnost Guylian, založena Guyem Foubertem v roce 1958, vlastní jihokorejský konglomerát Lotte. Ještě o něco starší značku Jacques, která byla založena v roce 1896, převzala nizozemská čokoládovna Baronie. Côte d’Or a Meurisse patří momentálně do cukrářské skupiny Mondelēz.

Dalo by se říct, že tak Belgie zažívá vlasteneckou krizi. Čokolatiér Dominique Persoone deníku Het Nieuwsblad řekl: „Samozřejmě je škoda, že zahraniční společnosti kupují naše korunovační klenoty. Zažívám to na vlastní kůži. Každý týden mi někdo z Číny nebo Arábie říká, že chce investovat miliony do tohoto odvětví.“

Podobná situace ve Francii, pouze s vínem

Generální tajemník Královské belgické asociace čokolády, pralinek, sušenek a cukrářského průmyslu je v této záležitosti větším optimistou. „To, že čokoládové značky vlastní zahraniční majitelé není tak důležité, jako fakt, že vytvářejí pracovní místa v Belgii. Existuje řada vinařství ve Francii, které mají zahraniční investory, ale víno je pořád francouzské. Je to stejný případ,“ řekl pro The Guardian Guy Gallet.

Roční export čokolády z Belgie dělá ročně 2,8 miliard eur. V posledních 18 letech stoupl export až dvojnásobně, z 300 000 tun na 600 000 tun.