Benzině už patří 400 pump. Zvyšuje náskok před maďarským koncernem MOL.

PRAHA Desítky modrozelených čerpacích stanic rakouské značky OMV už přešly během letoška po celém Česku do barev největší české pumpařské sítě Benzina. A majitel Benziny koncern Unipetrol teď postupně přebírá poslední z 68 benzinek, na jejichž koupi se s Rakušany dohodl už loni.

Díky posílení sítě z loňských 340 stanic tak Unipetrol s největší pravděpodobností dosáhne do konce letoška celkem 20procentního podílu na celkovém objemu maloobchodního prodeje pohonných hmot, a dodrží tak svůj před pěti lety oznámený cíl.

„V následujících týdnech očekáváme otevření čtyřsté čerpací stanice,“ oznámil generální ředitel Unipetrolu Andrzej Modrzejewski. Síť Benziny je tak už dnes nejpočetnější v novodobé historii, tedy od doby rozštěpení původního státního podniku a jeho privatizace.

Lídr trhu posiluje

Nejbližší konkurent a dvojka trhu, maďarský koncern MOL, má stabilně k dispozici 306 stanic se značkami MOL a Pap Oil. Původně u nás patřilo Maďarům pouze 25 čerpacích stanic značky Slovnaft, ale v posledních letech petrolejářská společnost výrazně posílila díky akvizicím pump Pap Oil, Lukoil a Agip. Předběhla tím zdejší velké značky, jako je Shell, OMV nebo státní Euro Oil a dotáhla se těsně k Benzině. Ta nyní maďarskému koncernu opět „utíká“.

„Dosud (Unipetrol) převzal 50 stanic OMV a ke konci září evidoval ve své síti Benzina 396 čerpacích stanic. Nadále tím posílil vedoucí pozici značky Benzina na trhu čerpacích stanic v České republice a v červenci zvýšil její tržní podíl na 19,3 procenta,“ uvádí koncern ve své zprávě.

Společnost OMV měla vloni v české republice více než 210 čerpacích stanic, nyní jejich počet klesne ke 140. Mezi lidmi z petrolejářské branže se v posledních letech diskutuje o možném prodeji některých sítí, například se pravidelně objevují neověřené zprávy o údajném konci pump Shell v Česku – zejména poté, co britsko-nizozemský koncern prodal svůj podíl v českých rafineriích.

A podobně se spekuluje také o možném odchodu OMV – poté, co se Rakušané u nás nyní zbavují ve prospěch Benziny zhruba třetiny své sítě. „Ani ne tak proto, že kus prodali, ale protože málo investují do údržby sítě, chybí nějaký redesign, vylepšování a podobně. Marketing je také slabý. To ukazuje na to, že mohou uvažovat o postupném stažení se z trhu,“ soudí například šéf Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.

Bez akvizic to v Česku nejde

Pokud by Rakušané skutečně uvažovali o prodeji zbylé části své prodejní sítě v Česku, byl by o jejich pumpy obrovský zájem. V silném konkurenčním boji na českém trhu, kde se o každého řidiče pere asi 4000 veřejných čerpacích stanic a každá z nich přitom prodá v průměru ani ne polovinu toho, co v sousedním Německu, nemohou sítě benzinek růst v podstatě jinak než akvizicemi.

Podle odborníka České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václava Louly nelze vyloučit, že bude i dál docházet ke koncentraci mezi společnostmi, a to akvizicemi, nákupem jiných síti nebo menších balíčků čerpacích stanic. Z posledních let připomíná třeba odchod z Česka některých velkých nadnárodních firem, jako je BP, ESSO, Aral, Conoco-JET, Lukoil, Agip, Total nebo Tam Oil.

„Můžeme pouze spekulovat, zda převažovalo strategické rozhodnutí, nebo byla důvodem i nespokojenost odcházejících firem s právním prostředím právě na trhu čerpacích stanic a problematika podvodů a pančování, nebo vysoký počet stanic a nemožnost v tomto prostředí naplnit jejich strategické cíle,“ uvedl Loula.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Z aktuální statistiky ministerstva průmyslu vyplývá, že letos v pololetí u nás bylo v provozu celkem 3931 veřejných čerpacích stanic, o 25 víc než ke konci loňského roku. Letošní přírůstek je ale hlavně důsledkem přeměny řady dosud neveřejných a poloveřejných čerpaček na veřejné.

Rok od roku nicméně klesá počet vlastníků pump. Z nevelké části se jedná o pokles mezi největšími distribučními sítěmi, ovšem nejvíce majitelů pump ubývá mezi těmi, kteří vlastní pouze jednu čerpací stanici. Tedy především malých soukromých, často rodinných firem. Jejich čerpací stanice však nemizí z trhu, kupují je společnosti jako třeba plzeňské Tank Ono.

Rakušané málo investují do údržby sítě, chybí nějaký redesign, vylepšování a podobně. Marketing OMV je také slabý. To ukazuje na to, že mohou uvažovat o postupném stažení se z trhu.