Berlínské letiště nabírá další zpoždění. Jeho údržba zatím polyká stovky milionů

BERLÍN Nové berlínské letiště Willyho Brandta (BER), jehož stavbu sužují vleklé problémy, se zřejmě otevře až v roce 2020. Uvedl to magazín Spiegel, podle něhož je navíc dost možné, že letiště bude přinejmenším zpočátku muset fungovat bez hlavního terminálu, s nímž jsou největší problémy.

Vzdušný přístav, s jehož stavbou se začalo v roce 2006, se měl původně otevřít už v říjnu 2011, od té doby byl ale termín opakovaně odkládán, zejména kvůli nedostatkům v protipožární ochraně. Průběžně také stoupají náklady na stavbu. Jen údržba letiště, které nefunguje, stojí každý měsíc zhruba 17 milionů eur (435 milionů korun).

Nový předpokládaný termín otevření letiště by v pátek měla projednat dozorčí rada společnosti zodpovědné za provoz berlínských letišť. Lidé obeznámení se situací už hovoří o tom, že BER nebude možné otevřít ani v roce 2019, a je tak třeba počítat s rokem 2020, dost možná až s jeho druhou polovinou.

I kdyby se letiště podařilo otevřít, problémy tím neskončí. Nynější odhady totiž počítají s tím, že německá metropole bude v roce 2020 potřebovat odbavit na 37 milionů cestujících. BER, které má nahradit dosavadní letiště Tegel a Schönefeld, má mít ale kapacitu jen kolem 28 milionů pasažérů ročně.

Je tak možné, že Tegel bude muset zůstat alespoň v částečném provozu. Mnoho desítek let starému letišti, které už neodpovídá dnešním standardům, ale koncem roku 2019 vyprší zvláštní povolení k provozu. Potřebné úpravy by si vyžádaly mnohamilionové investice. Navíc nyní platná usnesení stejně počítají s uzavřením Tegelu do šesti měsíců poté, co zahájí provoz BER.