Bezdomovcům, kteří provází Prahou, hrozí zákaz činnosti. Nemají vzdělání

PRAHA Bezdomovci, kteří provádí turisty Prahou a dalšími městy v rámci projektu Pragulic, možná budou muset se svou činností skončit. Novela živnostenského zákona, kterou navrhlo pražské zastupitelstvo, by totiž od průvodců vyžadovala odborné vzdělání a živnostenské oprávnění. To si většina bezdomovců ovšem nemůže dovolit.

Dle návrhu novely živnostenského zákona, kterou poslancům předložilo pražské zastupitelstvo, možná bude od průvodců vyžadován živnostenský list a odborné vzdělání. Absolvovat by měli buďto střední školu se zaměřením na cestovní ruch či historii, anebo průvodcovské zkoušky. Ty spočívají ve znalosti místních reálií, dějin, architektury a také cizích jazyků.

Pokud parlament novelu schválí, dotkne se i bezdomovců, kteří v rámci projektu Pragulic pořádají prohlídky Prahy a jiných měst očima lidí bez domova. „Je nepředstavitelné, aby si naši zaměstnanci, kteří si ve většině případů nejsou sami schopni ani vyřídit podporu, udělali podobné zkoušky a sami si za ně zaplatili,“ řekla zakladatelka projektu Tereza Jurečková serveru Aktuálně.cz.

Většina bezdomovců by podle Jurečkové dané podmínky nesplnila, ačkoli i mezi nimi se najdou lidé s průvodcovským vzděláním. V těžké životní situaci je pro ně přitom příjem plynoucí z průvodcování často zásadní. Podobná opatření tak zakladatelka projektu vnímá jako házení klacků pod nohy.

Prohlídky s lidskými příběhy

„Dnes jsem se doslechla, že když jednou děláme prohlídky, tak jsme průvodci cestovního ruchu a regulace na nás platí,“ prohlásila v neděli Jurečková. Dle jejího názoru by přitom poslanci měli přihlédnout k tomu, že se jedná o „prohlídky s lidskými příběhy“.



Podle iniciátorky návrhu a předsedkyně kontrolního výboru pražského zastupitelstva Jaroslavy Janderové by mohl být projekt Pragulic řešen ve spolupráci se sociálním odborem Hlavního města Prahy. Vedoucí ekonomického a metodického oddělení odboru Hana Prokopová Nesrstová ovšem netuší, jak by takové řešení mělo vypadat. „Nemáme na to ani žádné podklady, na základě kterých bychom tuto situaci mohli řešit tak, abychom neporušili zákon,“ uvedla.

Hlavním důvodem novelizace zákona je podle Jurečkové zkvalitnění průvodcovských služeb v Praze. Dané podmínky tak budou muset splňovat i průvodci, kteří svou činnost vykonávají bez nároku na honorář.