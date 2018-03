Za oblečení 1200, za boty 2000 Kč. Běžecký boom nekončí, ochota utrácet za výbavu roste

PRAHA Teploty pod nulou ponoukají většinu běžců k zimnímu spánku, aby s příchodem jara opět nazuli maratonky a začali se věnovat jednomu z nejoblíbenějších sportů. Běh platí za fenomén. Roste počet nadšenců i závodů a ruku v ruce s tím také trh se sportovním vybavením.

Lepší kondice, odreagování se, zdravotní benefity, ale i hubnutí. To jsou důvody, které nejčastěji motivují Čechy vybíhat. Spolu s relativně nízkou časovou i finanční náročností vyšvihují běh dlouhodobě do čela žebříčků popularity sportů. Zatímco před deseti lety byli lidé pobíhající venku ve sportovním považováni za exoty, mezitím se trend obrátil a údiv vyvolávají naopak spíše ti, kteří běhu ještě na chuť nepřišli.

Enormní zájem dokládají i statistiky běžeckých závodů. Největší tuzemský pořadatel RunCzech eviduje během posledních deseti let téměř pětinásobné zvýšení počtu účastníků, seriál Běhej lesy si loni pochvaloval meziroční nárůst o 52 procent, RunTour překonal účast prvního ročníku v roce 2012 o více než 12 300 zájemců. Odborníci se přitom shodují, že běžecký boom ještě nekončí.

Medaile pro účastníky závodu, kteří doběhli. jsou připraveny k předání

„Je potěšující, že počet běžců stále roste. Mnozí se přípravě věnují soustavně a snaží se zrychlit, spousta jich začíná s během pro radost. Běh se stal přirozenou součástí životního stylu,“ říká Václav Skřivánek, šéf závodů RunCzech. Stejně tak podle něj prudce vzrostla nabídka běžeckých produktů: „Vybrat si boty či hodinky se stává úkolem na hodiny hledání, porovnávání a testování.“



Zpátky do přírody

Přestože se běh propaguje jako jeden z nejlevnějších sportů, lidé za svou srdeční záležitost neváhají utrácet. Podle aktuální studie GfK Sports Equipment &Fashion si nějaké vybavení na běh koupilo v posledním roce 36 procent z těch, kteří alespoň rekreačně sportují, běžeckou obuv pak čtvrtina.

„Za běžecké oblečení jsme ochotni při jednom nákupu vydat kolem 1200 korun, za běžeckou obuv v průměru více než dva tisíce. U obou je klíčovou vlastností pro výběr funkčnost, u oděvů hraje důležitou roli i vzhled. Cena je důležitá, nicméně ne na prvním místě,“ nastiňuje Renáta Doležilová ze společnosti GfK.

Marketingový ředitel Sanasportu Kamil Brabec odhaduje meziroční nárůst trhu o sedmdesát osmdesát procent s tím, že do dvou tří let by měl narazit na svůj strop. „Například v Německu běh již druhým rokem stagnuje, skoro až lehce klesá,“ uvádí.

Český zákazník se podle Brabce proměnil hlavně v tom, že je ochoten více investovat. „Opravdu kvalitní běžecké boty stojí kolem pěti tisíc korun. Oblečení je otázka dalších pěti až deseti tisíc. Pokud chce zákazník sporttester, je to další velká položka v rozptylu dvou až dvaceti tisíc. Dříve nebývalo běžné, že zákazník přijde a chce se kompletně vybavit, výdaje se pak pohybují kolem deseti tisíc korun,“ vyjmenovává Brabec. Druhý velký trend spatřuje v nárůstu ženského segmentu.

Venku i ve statistikách lze pozorovat návrat do přírody, táhne běhání v lesích i horách. Preferuje je téměř polovina běžců. „Intenzivně dynamicky nám roste trail. Důvody jsou logické, prostředí přírody, hledání něčeho nového i trend značek, které mu své portfolio přizpůsobují,“ potvrzuje Jiří Čepura z firmy Levelsportkoncept, která je distributorem obuvi a oblečení Mizuno a holí Leki.

Krosová obuv se pohybuje zhruba od osmi set do čtyř tisíc korun, za běžecké hole dáte od pár set korun po devět tisíc za závodní karbonové. Po batohu chtějte, aby dobře seděl na zádech, neposkakoval, množství menších kapsiček je výhodou. Pořídit jej lze za 250 korun, ty nejpropracovanější značkové pak kolem tří tisíc.

Čas na nové boty

Základ představuje dobře padnoucí běžecká obuv. Při jejím nákupu je třeba zohlednit povrch, po němž se budeme pohybovat, druh došlapu, kondici i kila navíc. Sáhnout lze po obuvi silniční nebo do terénu, běžci s nadváhou potřebují větší tlumení, zatímco boty pro tempové tréninky či závod ho pozbývají ve prospěch nízké hmotnosti – užijí je spíše pokročilejší běžci. Začátečníci a ryzí „hobíci“ si vystačí s tréninkovou botou. Pro běžce s poruchou klenby jsou na trhu boty s podporou.

„Vhodně vybraná bota je pro běžce důležitá, leckdy spolurozhoduje o výsledku jeho snažení,“ potvrzuje Aleš Tvrzník, expert z centra Vital Praha, který se zabývá biomechanikou běžeckého kroku a diagnostikou. Podle něj mezi cenou a kvalitou nefunguje přímá úměra. „Významnou roli hraje reklama a marketing. V praxi ani neplatí, že novější model musí být lepší. Stejnou službu může udělat i předloňský model z výprodeje, který ale může být i téměř o dva tisíce korun levnější,“ říká odborník.

Pokud běžec ví, jaký typ obuvi potřebuje, není důvod nenakoupit osvědčenou značku v některém z větších řetězců. Vlna běžeckého boomu s sebou přinesla rozmach specializovaných prodejen, ale úroveň nabízeného poradenství se, jak uvádí Tvrzník, liší.

Nejčastěji lidé obměňují botník jednou za rok či dva, ve skutečnosti je čas na koupi nové „objemové“ boty zpravidla po 800 až 1000 kilometrech. Jak poznat, že dosloužila? „Pokud mezipodrážka ztratí optimální funkční vlastnosti, často se to projeví bolestivostí pohybového ústrojí – nejčastěji kolen,“ podotýká Tvrzník.

Zatímco u obuvi jsou zákazníci náročnější a je pro ně důležitá její značka, u oděvů má podstatně menší význam – zhruba 40 procent kupujících oblíbenou značku vůbec nemá a kromě sportovních řetězců jim postačí klidně Lidl, jak zjistila studie GfK. Také oblečení v řádu stovek korun může být po stránce materiálu, funkčnosti a střihu na poměrně dobré úrovni. Zejména pro občasné a amatérské sportovce může představovat vyhovující alternativu.



Ženy by neměly podcenit volbu sportovní podprsenky se silnější podporou. Nekvalitní ponožky mohou přinést puchýře. Pokrývka hlavy, kompresní podkolenky, ledvinka nebo „vychytaná“ sluchátka jsou pak otázkou osobních preferencí a schopnosti si připlatit.

Mobil, či nadupané hodinky?

Co může běžecký rozpočet ovlivnit citelněji, je sporttester nebo chytré hodinky. Sledují a evidují uběhnutou vzdálenost, trasu, průměrné tempo či tepovou frekvenci, lze si podle nich koncipovat trénink. Některé funkce umí obstarat i bezplatné mobilní aplikace.

Pokročilejší řešení nabízejí sportovní hodinky, které často plní funkci módního doplňku, komunikují s mobilem a jsou nabité funkcemi pro celé spektrum sportů. Od toho se odvíjí i jejich cena.