Bezhotovostní festivaly zaplavují Česko, návštěvníci si stěžují na poplatky a zmatené vracení peněz

PRAHA Na mnoha velkých festivalech si už letos nekoupíte pivo ani další občerstvení za hotovost. Trend bezhotovostních akcí už totiž ze zahraničí dorazil i k nám. Platbu pomoci čipu, většinou na náramku, organizátoři vychvalují, návštěvníci už ale tak spokojení nejsou. Stěžují si na poplatky při výběru peněz, které na čipu zůstaly, a také na to, že cashless (bezhotovostní) systém nezaručil menší fronty, které pořadatelé slibují.

„V čem konkrétně měl cashless pomoct? Čekalo se všude. Na pivo i na jídlo. V tomto festival neskutečně selhal a počítám, že se na organizátory sesype ještě hodně kritiky,“ napsal na Facebook Metronome festivalu jeden z účastníků. A také, že měl pravdu. Vlna další kritiky se na organizátory snesla ihned poté, co zjistili, že za výběr neutracených peněz z čipu musí zaplatit.

Chcete si vybrat zůstatek? Zaplaťte

Organizátoři Metronomu už před začátkem festivalu na svých stránkách informovali o možnosti refundace zbylých finančních prostředků na čipu. Toto vrácení zbylých peněz mělo být zpoplatněné částkou 50 korun. Navíc organizátoři určili minimální zůstatek, který si návštěvníci mohli poslat na účet, na 50 korun. Pokud by tedy někomu na čipu zůstalo například 99 korun, tak by o všechny peníze přišel. O refundaci si musel každý návštěvník zažádat, neprobíhala tedy automaticky.



„Co mě opravdu vytočilo, byla cashless zlodějna převlečená za vychytávku nové generace,“ napsala na Facebooku další návštěvnice. Loni podle ní ještě festival působil velmi sympatickým dojmem, letos už jako stroj na peníze.



Pod tlakem návštěvníků nakonec organizátoři Metronome festivalu ze svých podmínek slevili. Začali vyplácet vše a bez poplatků. „Rozhodně nebylo nikdy záměrem tento poplatek zamlčovat. Neuvědomili jsme si nicméně, že se informace o refundační politice nemusela dostat ke všem návštěvníkům festivalu. Se systémem jsme pracovali poprvé a zrovna v této oblasti se nám asi nepovedlo odvést úplně 100% práci,“ stojí ve vyjádření organizátorů Martina Voňky a Davida Gaydečky.



Není festival jako festival

Festival Aerodrome, který také letos použil bezhotovostní systém, přidal ještě při první platbě poplatek 50 korun za aktivaci. Cashless podmínky se tak u některých festivalů liší. Například Sázavafest návštěvníkům poplatky strhávat nebude vůbec.



„Nemáme žádné skryté podmínky, čip je zdarma, při výběru nestrhneme žádnou částku a návštěvníci si mohou vybrat i poslední korunu, která jim na účtu zbyde. Chceme, aby se lidé bavili a nemuseli řešit nějaké skryté poplatky,“ řekla pro Lidovky.cz ředitelka Sázavafestu Andrea Zdarsová.



Bezhotovostní systém na Sázavafestu provozuje jiná firma než na ostatních letních festivalech. Česká firma NFCtron umožnila Sázavafestu výběr mezi náramkem s čipem a samostatným přenosným čipem. Ředitelka Zdarsová si zvolila přenosný čip a festival, který se každoročně koná ve Světlé nad Sázavou, bude patřit k jedné z mála akcí, kde návštěvníci nedostanou u vstupu náramek se zabudovaným čipem.



Většina českých festivalů využívá cashless službu od zahraniční společnosti Intellitix. Ta se stará o bezhotovostní náramky i na elektronickém festivalu Tomorrowland v Belgii či na festivalu Coachella v USA. V Česku tuto technologii využívá několik let Brutal Assault, Hip Hop Kemp a nedávno se objevila i na pražském koncertu Rolling Stones.



Tržby po zavedení cashless systému rostou

Podle provozovatele platebních náramků se festivalům díky bezhotovostního systému zvyšuje výdělek. „Z naší zkušenosti vyplývá, že akcím, které předtím generovaly zhruba 10 milionů korun, po nasazení náramků stoupají tržby někam k 11,5 až 12,5 milionu. Protože teď je každá platba povinně zanesena do systému a neexistuje způsob, jak to obejít,“ řekl v rozhovoru pro server Aktuálně.cz Serge Grimaux, předseda správní rady firmy Intellitix.



Úvahu, že by cashless metoda byla pouze byznysovou záležitostí a festivaly z něj „rýžují“ peníze, Grimaux vyvrací. „Podmínky vracení peněz jsou vždy v kompetenci pořadatelů. My jen poskytujeme technologii a organizátor s ní zachází po svém. Mohu ujistit, že bych nepracoval s nikým, kdo by lidem neposkytl možnost dostat své peníze zpět. Nevymyslel jsem náramky proto, abych lidi okrádal, nýbrž abych jim zlepšil zážitek z koncertu,“ sdělil Aktuálně.cz Grimaux.



Ve světě je bezhotovostní platba na festivalech už obvyklý jev. Češi ale tomuto systému teprve přicházejí na chuť. V roce 2016 patřil k českým průkopníkům právě festival Brutal Assault, následně se o rok později připojil i Hip Hop Kemp. „Minulý rok byla část fanoušků před festivalem logicky nedůvěřivá, jelikož se jednalo o úplně nový systém. Nicméně po festivalu byli velmi spokojení a pochvalovali si výhody celého systému. Nyní již berou cashless de facto jako festivalovou samozřejmost,“ řekl pro Lidovky.cz Šimon Dušek z agentury, která pořádá festival.

Letos si už návštěvníci nekoupili občerstvení za hotovost ani na Aerodromu, Metronome festivalu a koncertu Rolling Stones. Další cashless akce Let It Roll a Sázavafest teprve proběhnou.