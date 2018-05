Bezplatný internet na veřejnosti? Města a obce mohou žádat o novou i z EU

PRAHA Obce a města z Evropské unie včetně Česka mohou v úterý začít žádat o dotace na instalaci bezplatného wifi připojení k internetu na veřejných místech. Získat mohou poukázku v hodnotě 15 000 eur (zhruba 380 000 Kč). V dotačním programu WiFi4EU je do roku 2019 k dispozici celkem 120 milionů eur (tři miliardy Kč).

Peníze jsou určeny na budování bezdrátového wifi připojení zdarma ve veřejných prostorách, jako jsou parky, sídla institucí, knihovny, zdravotní střediska nebo muzea, uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu. Obce mohou žádat od úterních 13:00 na webu www.wifi4eu.eu. Při čerpání peněz bude záležet na pořadí, tedy rychlosti podání žádosti.



Poukázku na 15 000 eur bude možné využít i na částečné financování dražších projektů. Zbytek peněz budou muset samosprávy zaplatit z vlastního rozpočtu. „O dotaci budou moci požádat i subjekty, které jednají jménem měst a obcí,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (za ANO). Na webu, kde se žádosti podávají, se mohly obce zaregistrovat od března.

Peníze jsou určeny jen na instalaci wifi připojení a k tomu potřebného vybavení. „Internetové připojení a údržbu zařízení budou platit sami žadatelé, tedy samosprávy,“ doplnil náměstek ministra průmyslu a obchodu pro internetizaci Ondřej Malý. Podmínkou bude, aby uživatelé mohli bezplatné internetové připojení ve veřejných prostorách využívat nejméně tři roky.

Snahou Evropské komise je, aby poukázky šly do všech členských států. Proto se má v první výzvě v každé zemi rozdělit minimálně 15 poukázek. Následovat budou další čtyři výzvy k žádostem o dotace. Předpokládá se, že se do projektu do roku 2020 v rámci EU zapojí nejméně 6000 až 8000 místních komunit.