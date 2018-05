Biatlonu věříme i bez Koukalové, říká ředitel společnosti Hamé

PRAHA Výrobci paštik Májka, dětské výživy Hamánek nebo kečupů Otma se loni dařilo zejména ve východních zemích. „Rusy jsme naučili jíst paštiky,“ říká Martin Štrupl, generální ředitel společnosti Hamé. Ta je dlouholetým sponzorem biatlonu a nic na tom nezmění ani nedávná kauza kolem dnes již bývalé závodnice Gabriely Koukalové.

LN: Letos jste vstoupili s kojeneckými výživami a trvanlivým masem na africký trh. Jaká jsou jeho specifika?¨

Jde to strašně pomalu. Je těžké najít tam partnery, s nimiž potřebujeme pracovat. Nejsme totiž až tak globální a silná firma, abychom se rozhodli zaplavit místní trh a investovat tam do vlastního týmu i výroby. Hledáme tedy prostředníky, kteří zboží zaplatí a dostanou ho do distribučních kanálů. Afrika je infrastrukturou snad ještě horší než Česká republika, takže je to náročné, zároveň drahé a očekávání bylo dynamičtější. Teď už jsem opatrný. Nicméně pořád tvrdím, že Afrika je pro výrobce trvanlivých potravin kontinentem budoucnosti. Ale už vím, že to stojí mnoho let úsilí, než tam reálně něco vznikne.

LN: Jaké další oblasti vás lákají?

Kdyby se nám podařilo prosadit na dalších trzích v Asii, na Blízkém východě a Africe, stačilo by to. Na americký trh, severní ani jižní, nemáme ambice. To pro nás není vhodný trh.

LN: Z jakého důvodu?

Jižní Amerika je trendově jinde, nevyplatí se nám vyrábět speciální výrobkové řady jen proto, abychom byli v Americe. Navíc tam není tak silná koupěschopnost ani spotřeba. Je to rizikový trh. Severní Amerika je naopak saturovaná všemi světovými i domácími hráči. Nicméně jsme to zkoušeli a nezdařilo se.

LN: Své produkty dodáváte na 40 trhů. Jaké jsou rozdíly v chutích zákazníků?

Maďarsko chce ostřejší a výraznější chutě. Rumunsko je hodně na zelenině a drůbežích produktech. A pak jsou trhy, kde nás kupují, protože chtějí něco jiného. Není to o tom, že bychom do Asie šli napodobovat asijskou kuchyni. To by bylo naivní. Jdeme tam s výrobky, jež jsou úspěšné i v Česku. Při jejich počtu obyvatel jednoduše stačí, když se některý prodejce rozhodne, že chce daný výrobek prodávat.

LN: Chutnají Asiatům paštiky a kečupy?

Kečupy znají. Vozíme je do Číny. Paštiky jsou ale specifické. Není to pro ně typické jídlo ani kategorie určená pro Čínu. Ale paštiky jsme naučili jíst třeba Rusy.

LN: Na kterém trhu se Hamé loni dařilo nejvíce?

Z hlediska váhy to bylo Česko, Slovensko, Maďarsko a Rusko. Ovšem nejen z hlediska trhů, ale i segmentu jsme diverzifikovaní, takže se dařilo především segmentu chlazených potravin.

LN: To je celkem překvapivé. Vždyť se neustále mluví o trendu zdravé výživy, kdy spotřebitelé dávají přednost čerstvým potravinám a raději si vše připraví sami doma.

Lidé sice po čerstvých potravinách jdou, ale je to také spojeno s tím, že roste trh fast food a convenience (průmyslově zpracovaných – pozn. red.) potravin. Že by si ale lidé připravovali potraviny doma, už podle mě úplně neplatí. To tu bylo a s extrémní konjunkturou tento trend uvadá. Naopak vidíme, že segmenty a potraviny, jež jsou zaměřeny na stravování venku, rostou rychleji. Navíc chlazené hotovky jsou dnes naším nejdynamičtějším a nejvíce rostoucím segmentem.

LN: Proč tomu tak podle vás je?

Za prvé chlazené potraviny jdou celkově nahoru. Za druhé je to uživatelsky rychlé a příjemné na spotřebu. Za třetí je dodáváme hodně do firem, které jedou na směny, nahrazují klasickou kantýnu a pracovníci si je také často kupují domů. Nejprodávanější je mezi nimi stále svíčková a guláš.

LN: Hamé je dlouhodobý sponzor biatlonu. Budete jej podporovat, i když jeho dosud nejvýraznější tvář Gabriela Koukalová přerušila kariéru?

Ano. Jak český, tak i slovenský. Podepsali jsme s nimi smlouvu na dalších pět let. Pořád si myslím, že je to divácky atraktivní a sledovaný sport. Ani kauza Gabriely Koukalové (která se navíc ve své nové knize nelichotivě vyjadřovala o poměrech v týmu – pozn. red.) na tom z dlouhodobého hlediska nic nezmění.

LN: Nezvažovali jste, že budete sponzorovat i jiný sport?

Samozřejmě. Hodně sportuji, hraji například tenis, tak mě napadlo marketingově využít tento sport nebo sjezdové lyžování. Ale naše představy se neprolnuly s možnostmi na trhu, uvidíme do budoucna. Na druhou stranu nejsme ještě tak velká firma, abychom své prostředky mohli více tříštit. Takže děláme biatlon, je to náš hlavní komunikační kanál a tak to i zůstane.

LN: S biatlonisty jste vytvořili i televizní spoty. Jaké jsou ohlasy?Určitě nám pomohly. Po dlouhé době nás spojily se zdravým životním stylem a sportem i s jinou generací a jiným spotřebitelem. Samozřejmě zazněly i názory, zda jsou v takové spojitosti paštiky a hotová jídla věrohodné, ale já jsem s výsledkem spokojen.

LN: Májka byla vždy spojována se spoty, v nichž účinkoval Bolek Polívka. Neplánujete reklamní retro?

Ve své době to byla úspěšná kampaň. Dnes už je ale Bolek Polívka někde jinde. Vraceli bychom se hodně do historie.

LN: Prý se potýkáte s problematickou dopravní infrastrukturou. Jaký má dopad na Hamé, které sídlí v Kunovicích?

Na Moravu vedou pořád jen jedny koleje. Nic nového tam nepřibylo, jen plno přetížených vlaků. Možná koleje drncají méně, ale jestli to má být dostatečný pokrok za 30 let, tak nevím. To se nebavím jen o trase Praha–Morava, stěžují si i lidé z Českých Budějovic. Možná o něco lepší je směr na Německo.

A pak ta katastrofální silnice, které říkají dálnice. Žijeme v době, kdy přeprava zboží a osob dramaticky roste. Funguje to i obráceně. Firmy z Prahy potřebují dostat zboží na Moravu a to tedy není žádná výhra.

LN: Jak se dopravujete vy?

Zrovna jsem přijel do Prahy vlakem. Dříve stačilo jízdenky rezervovat jeden nebo dva dny dopředu, teď už je to často problém. Když už ve vlaku sedíte, trvá cesta většinou tři hodiny. Autem je ta doba nedefinovatelná. Po D1 už raději nejezdím.

LN: Potýkáte se s nedostatkem pracovní síly?

Neznám firmu, kde by to vypadalo dobře. Nyní zaměstnáváme 2400 lidí a potřebovali bychom jich ještě více než sto.

LN: Saháte po zaměstnancích ze zahraničí?

Máme lidi ze Slovenska az Ukrajiny. To je ale krátkodobé řešení, které není úplně efektivní ani levné. Dokud z člověka není dlouhodobý a stabilní zaměstnanec, je jeho výkon nižší.

LN: Budete letos investovat do automatizace výroby?

Každý rok investujeme 200 milionů korun. Lidi ale stále potřebujeme a potravinářství asi nikdy nebude obor, kde by lidé nebyli zapotřebí. Třeba výroba dětské výživy je už velmi automatizovaná. Ovšem pořád tam jsou potřeba například operátoři, kteří na výrobu dohlíží a přenastavují programy.

LN: Co si myslíte o tématu dvojí kvality potravin? Je potřeba celoevropská regulace?

Nikoli, je to politické téma – a to říkám jako reprezentant Hamé, které s tím problém nemá. Každý náš výrobek se nějak jmenuje a všechny produkty se stejným označením mají stejné složení pro všechny trhy. Často se ale v diskusích jen srovnávají věci, které jsou nesrovnatelné, a tvrdí se, že je to dvojí kvalita potravin. Samozřejmě je potřeba odlišit výrobek pro daný trh, ale vždy je na etiketě napsáno, co obsahuje.

LN: V testech Potravinářské komory se ale nedávno objevily i konzervy jiné značky, které měly podle etikety obsahovat vepřové maso, ale byly vyrobeny z drůbežího separátu...

V tom případě porušily zákon a je správné, že to stát řeší. Jde o jinou věc, pokud obsah neodpovídá etiketě. To je podvodné jednání, na které už je účinná legislativa a řeší je státní dozorové orgány.

LN: Výrobci tedy před vstupem na trh otestují chuťové preference zákazníků a produkty jim přizpůsobí?

Například Heinz je jiný než náš kečup a určitě je to úspěšná receptura, ale to naše Otma také. Každý chutná jinak a není to o tom, že se do nich snažíme dávat některé suroviny více nebo méně. Je to o zvycích spotřebitelů. Nevidím v tom problém. Spotřebitel ví, jak výrobek chutná, na etiketě se může dočíst, co a kolik toho obsahuje. Jestli s tím není spokojen, ať si koupí produkt od jiného výrobce. Nabídka v Česku je myslím dostatečně široká. Hledá se tu prostor pro regulaci, která podle mě není zapotřebí.