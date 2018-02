Bič na diesely může potrápit i Čechy. Německá města mohou zakázat vjezd starým autům

LIPSKO/PRAHA Co spojuje Stuttgart, Mnichov, Norimberk nebo Düsseldorf? Jsou v nich dlouhodobě překračovány limity pro koncentraci oxidů dusíku v ovzduší. Zároveň hrozí, že do nich nebo do jejich částí nebudou smět vjet auta se staršími naftovými motory.

Spolkový správní soud v Lipsku ve čtvrtek odročil dlouho očekávané rozhodnutí, jestli je přípustné zakazovat autům se staršími dieselovými motory vjezd do německých měst.

Verdikt, který má padnout až příští úterý, může ovlivnit životy milionů lidí, a to včetně občanů České republiky. Těm by se totiž mohlo stát, že by s vozy, jež nesplňují emisní normy, již nemohli vjíždět do německých měst.

Odhaduje se, že v Německu je registrováno okolo 15 milionů aut s naftovým motorem, přičemž pouze 2,7 milionu z nich splňuje normu Euro 6 a případné zákazy by se tak na ně nevztahovaly.

Soudci nejvyššího správního soudu včera formálně posuzovali verdikty soudů nižších úrovní. Ty původně rozhodly, že města Stuttgart a Düsseldorf mohou bojovat za lepší kvalitu ovzduší i tím, že zakážou vjezd vozů se staršími dieselovými motory. Proti tomu se ovšem postavily příslušné zemské vlády a podaly podnět k nejvyšší instanci.

Odůvodnily to tím, že není přípustné, aby každá obec vyhlašovala svá vlastní pravidla, ale že musí existovat úprava platná pro celé Německo.

Většina odborníků na životní prostředí se dlouhodobě shoduje, že dieselové motory v osobních autech jsou zdrojem většího znečištění oxidy dusíku než benzinové. Spalují totiž naftu až při vyšších teplotách motoru. Zejména při jízdách na krátké vzdálenosti, například ve městech, proto vypouštějí nadměrné množství exhalátů.

Problém s vysokými emisemi se týká až 70 německých měst. V některých z nich jsou normy pro oxidy dusíku v ovzduší překračovány i několikanásobně.

Například v Mnichově dosahuje koncentrace škodlivin i 78 mikrogramů na metr krychlový, ve Stuttgartu v některých částech dokonce až 82 mikrogramů. Maximální povolená hodnota pro koncentraci oxidů dusíku na metr krychlový v ročním průměru, již stanovila Evropská komise s platností od roku 2010, přitom činí 40 mikrogramů.

Brusel hrozí Berlínu žalobou

Právě kvůli tomu, že Německo normu nesplňuje, mu reálně hrozí žaloba ze strany Evropské komise. Aby se tomu vyhnula, zvažuje vláda například zavedení bezplatné hromadné dopravy.

Dalším řešením by mohla být takzvaná „modrá plaketa“. Tou by musela být označena vozidla s moderními dieselovými motory splňujícími přísné normy.

Kvůli špatné kvalitě ovzduší v některých německých městech začali v minulosti podávat žaloby zástupci nevládní právně-ekologické organizace DUH. Její právníci opírali argumenty o statistiky, podle nichž každoročně v důsledku negativního vlivu oxidu dusičitého předčasně zemře až 13 tisíc Němců.

Nejistota ohledně dalšího osudu aut s dieselovými motory se projevila i na poklesu zájmu zákazníků v Německu. Jestliže v letech 2015 a 2016 činil podíl aut s naftovými motory 48 a 46 procent, letos v lednu klesl na 33 procent. Problémy se týkají i odbytu ojetých dieselových aut.

Pokud by se stal zákaz vjezdu starších vozů na naftu do měst skutečností, vedlo by to zřejmě ke zlevnění ojetin s naftovými motory a k nárůstu zájmu o ně v zemích východní Evropy, včetně ČR.