Bitcoin jako ‘Dantovo peklo’. Šéf RBS důrazně varoval investory před apokalypsou

PRAHA Šéf Royal Bank of Scotland Howard Davies se ostře pustil do bitcoinu. Digitální měnu přirovnával k Dantovu peklu a prohlásil, že by bitcoin, který v posledních dnech prudce zvýšil hodnotu o několik tisíc dolarů, měl nést varování před apokalypsou pro investory.

„Dejte tam varování z Dantova pekla - ‚Opusť naději ty, kdož sem vstoupíš,‘ - to je podle mě potřeba,“ prohlásil pro Bloomberg. Kryptoměnu zároveň označil za investiční bublinu.

Digitální měna upoutala pozornost rychlým růstem. Jen za poslední týden vystoupala z 10 tisíc dolarů na hranici 17 tisíc, kterou překonala v pátek. Během několika hodin pak kurz opět propadl ke 14 tisícům a začal znovu růst.



Davies však není první, který kvůli bitcoinu varovně zvedá prst . Před investicemi varovaly například banky Deutsche Bank či Goldman Sachs a držitel Nobelovy ceny za ekonomii Joseph Stiglitz, prohlásil, že by se digitální měna měla rovnou postavit mimo zákon.

Bankéř Davies, který dříve vedl britský finanční dozor, nyní volá po tom, aby Bank of England a další světové finanční autority koordinovaně varovaly před digitálními měnami. „Centrální banky jsou bitcoinem velmi znepokojeny,“ prohlásil.

Britské a další evropské úřady se na bitcoin podle webu The Guardian již také zaměřují. Cílem regulátorů je dostat digitální měny pod kontrolu zákonů proti praní špinavých peněz a proti terorismu. Vadí jim hlavně anonymita transakcí, která podle nich vede k využívání bitcoinu k financování nelegálních aktivit.