BMW začne u Sokolova stavět testovací dráhu pro samořiditelná auta

PRAHA Německá automobilka BMW začne u Sokolova nedaleko hraničního přechodu Svatý Kříž/Waldsassen stavět své hlavní zkušební centrum pro samořiditelné (autonomní) vozy. Do polygonu a dalších objektů na ploše 500 hektarů investuje asi 200 milionů eur (zhruba 5,1 miliardy Kč). Uvedli to zástupci společnosti na páteční tiskové konferenci.

Nové zkušební středisko, které poskytne práci několika stovkám zaměstnanců, BMW Group zprovozní počátkem příštího desetiletí, přibližně v roce 2022. Pozemky v místech Velké podkrušnohorské výsypky BMW odkoupila od Sokolovské uhelné. Celkem firma vybírala z více než 80 lokalit.

Stávající vývojová centra v Aschheimu nedaleko Mnichova, v Miramas (Francie) a v Arjeplogu (Švédsko) již nemají podle firmy dostatečné kapacity pro splnění požadavků na testování. Polygon bude přibližně dvě a půl hodiny jízdy vozem od hlavního výzkumného a vývojového centra FIZ (Forschungs und Innovationszentrum) společnosti v Mnichově.

„V plánovaném vývojovém centru v Sokolově budeme pokračovat například ve zdokonalování v revolučních oblastech, jakými jsou elektromobilita, digitalizace, autonomní řízení, stejně jako asistenční systémy. V Sokolově jsme našli ideální podmínky a lokaci pro testování vozidel. Otevření prvního vývojového centra ve východní Evropě vytvoří nové možnosti a současně bude milníkem v historii naší společnosti,“ uvedl viceprezident BMW Herbert Grebenc. BMW podle něj plánuje, že v roce 2021 představí svůj první téměř nebo zcela samořiditelný sériový model.

Polygon se bude skládat ze dvou oválů. Větší má měřit zhruba šest kilometrů a bude sloužit pro zátěžové jízdní testy vozidel, v menším vnitřním se budou testovat řídicí systémy pro autonomní vozy. Karlovarský kraj by měl zajistit vybudování příjezdové komunikace, nabíjecí stanice pro elektromobily a parkoviště u areálu.



Na českém trhu jako importér od roku 2006

„V souvislosti s oznámením investice společnosti BMW v Karlovarském kraji do vybudování zkušebního centra pro nové automobilové technologie se připravuje společná Deklarace o spolupráci mezi vládou ČR a společností BMW Group. Vláda se návrhem této deklarace po odborné stránce bude zabývat v nejbližším období,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. Uvedl, že záměrů na budování testovacích center pro moderní auta je víc, ale žádný není tak daleko, jako ten BMW. O vybudování testovacího centra pro autonomní vozy, které by ovšem vlastnil stát, hovořil na začátku letošního roku ministr dopravy Dan Ťok (ANO).

„Náš region patří ke třem strukturálně postiženým krajům v republice, chybí zde výzkum, vývoj a inovace, potýkáme se s chybějícími pracovními místy, navíc Sokolovsko projde v budoucnu postupným útlumem těžby a lidé budou hledat nové uplatnění,“ podotkla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. BMW v centru zaměstná mimo jiné technické inženýry a počítačové experty.

Společnost je na českém trhu zastoupena přímo jako importér od roku 2006. Prodejní síť BMW Group v České republice tvoří 25 prodejních míst. Za prvních deset měsíců roku 2017 prodala na českém trhu 6985 vozidel značek BMW a Mini, což představuje meziroční růst o 18 procent.

Testovací dráhy vlastní většina velkých evropských automobilek. Škoda Auto, která systém řízení nahrazující řidiče taky vyvíjí, například využívá vlastní testovací okruh v Úhelnici u Mladé Boleslavi a využívá i infrastrukturu mateřského Volkswagenu v německém Wolfsburgu.

Příchod BMW na Sokolovsko pomůže firmám i lidem, míní kraj a obce

Příchod BMW na Sokolovsko pomůže zaměstnanosti, vzdělávání a je také šanci pro firmy z regionu, uvedli zástupci Karlovarského kraje, obcí i podnikatelů.

Podle předsedy Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje Josefa Ciglanského platí, že pokud by firma polygon vybudovala na rekultivovaných pozemcích, spojilo by se příjemné s užitečným. „BMW je velice silný investor, takže by jeho příchod příznivě ovlivnil celý kraj. Mohlo by to příznivě ovlivnit i vzdělanost a poptávku po vzdělání, pokud by tam vznikly příležitosti i pro české zaměstnance. Mohlo by to i motivovat některé studenty studovat obory, které by se uplatnily při práci na polygonu,“ řekl Ciglanský.

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová (ANO) řekla, že jednání trvala několik let, ale nakonec dopadla dobře. „Jsem šťastná, že se to povedlo. Je to přesně to, co region potřebuje. Silný investor, který sem přinese výzkum a vývoj a nejde o nějakou montovnu,“ řekla. „Díky nabídce stovek nových pracovních míst v souvislosti s vybudováním zkušebního centra můžeme začít psát zcela novou kapitolu rozvoje regionu,“ věří Vildumetzová.

Příchod investora vítají i starostové měst na Sokolovsku. „Pro Sokolov je to samozřejmě dobrá zpráva, a to hned z několika hledisek, jednak vznikne několik set pracovních míst, ať už pro odborníky z vysoce technologických oborů, tak z jiných, které jsou Sokolovákům nyní bližší. Věřím, že nový zaměstnavatel bude v regionu vytvářet tlak na růst průměrné mzdy,“ řekl starosta Sokolova Jan Picka (ČSSD). Město je podle něj připraveno na to zapojit do spolupráce i místní školy. V důsledku by to mohlo vést i k tomu, že se mladí lidé do regionu budou po ukončení studií vracet a zůstávat tam.

V pozitivní vliv investora věří i Patrik Pizinger (HNHRM), starosta Chodova, města, které leží v těsné blízkosti výsypky, kde má BMW začít stavět. Podle něj nový silný investor může pomoci zvýšit nároky na vzdělanost v regionu, a přispět tak k jejímu rozvoji.

Podle nejnovějších údajů Úřadu práce byl k poslednímu listopadu na Sokolovsku podíl nezaměstnaných 4,8 procenta. Region trápí především nedostatek volných pracovních míst. Na jedno místo tu připadá 3,4 uchazeče, což je devátý nejvyšší poměr z okresů v Česku. V Karlovarském kraji byl na konci listopadu podíl nezaměstnaných 3,3 procenta. Průměrný výdělek v Karlovarském kraji je 25 371 korun, je mezi regiony nejnižší.