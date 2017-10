Boj o lithium. Ministr za ČSSD podepsal memorandum s australskou firmou, Babiš to označil za krádež

PRAHA Zásoby lithia v Česku se oceňují na 3 biliony korun. Poslanci se proto dohadují, jaký vliv by měl mít stát při nakládání se strategickými surovinami v Česku. Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) podepsal memorandum o porozumění s australskou firmou, která by měla surovinu těžit. Ministr financí Andrej Babiš ale tento krok označil „krádež ČSSD za bílého dne“. Komunisté by zase chtěli, aby surovina patřila státu a chtějí kvůli tomu svolat mimořádnou schůzi sněmovny.

Opoziční KSČM se snaží podnítit ještě do voleb svolání mimořádné sněmovní schůze k těžbě lithia, které se využívá k výrobě baterií a jehož zásoby se ukrývají kolem krušnohorského Cínovce. Komunisté kritizují memorandum o porozumění, které tento týden podepsal ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) s australskou firmou European Metals Holdings (EMH). Zatím ale není jisté, zda se KSČM podaří pod žádostí o svolání schůze shromáždit potřebný počet podpisů.



„Na svolání schůze trváme a pokud získáme 40 podpisů, tak je předáme předsedovi Sněmovny,“ řekl v pátek předseda KSČM Vojtěch Filip. Podle šéfa komunistického poslaneckého klubu Pavla Kováčika bude žádost k dispozici k podpisu do pondělního odpoledne. Pondělí je podle něho posledním možným dnem pro její doručení předsedovi dolní komory Janu Hamáčkovi (ČSSD).

Dokument podepsali i někteří poslanci sociální demokracie a hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, uvedl Kováčik. Nedokáže ale odhadnout, zda bude podpisů dostatek.

Komunisté by chtěli na schůzi slyšet vysvětlení od premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) i Havlíčka. „Lithium je strategická surovina a nepatří do cizích rukou,“ zdůraznil Kováčik. Měla by podle něho patřit státu. Ostřeji se vyjádřil v článku, které KSČM zveřejnila na facebookovém profilu. Podpis memoranda v něm Kováčik označil za nehorázný čin. „Oranžová strana, která se chlubí zájmem o občany a budováním prosperity naší republiky, opět zřejmě udělala kšeftík,“ napsal.

Havlíček ve čtvrtek řekl, že memorandum posiluje vliv státu na celý projekt těžby lithia na Cínovci. Zároveň podle něj dokument nijak nepředjímá kroky a výsledek případného povolení těžby. Už při podpisu memoranda upozornil na to, že lithium získávané z ložiska Cínovec by se mělo zpracovávat do finální podoby v Česku.

Babiš a Zeman jsou proti

Proti mimořádné schůzi, kterou iniciovali poslanci KSČM, někteří poslanci sociální demokracie a hnutí SPD Tomia Okamury, bude podle Babiše i ANO.

„Je to skandální, co tady ČSSD dva týdny před volbami předvádí. Vypadá to, že chtějí ještě rychle shrábnout peníze do stranické kasy, mají velké dluhy. Lithium je poslední surovina, kterou má v rukou stát a ministr za ČSSD Havlíček podepíše bez souhlasu vlády nebo projednání tak velké věci ve Sněmovně memorandum s nějakou australskou firmou, které dámě těžbu lithia v hodnotě dvou bilionů korun. Lithium má těžit státní podnik Diamo, ne opět soukromá firma, kterou neznáme,“ řekl Andrej Babiš deníku MF DNES.

Podle jeho slov se v tom memorandu Česká republika zavazuje k ochraně investic, což Česku může prohrát miliardovou arbitráž. „Lithium je nejdůležitější surovina 21. století, naprosto lukrativní záležitost. Je to krádež ČSSD za bílého dne,“ prohlásil pro MF DNES Babiš se slovy, že mimořádnou schůzi jeho strana podpoří. Prezident Miloš Zeman rovněž míní, že v těžbě by se měl angažovat státní podnik.

Vliv státu a podnik Diamo

Vliv státu na nakládání se strategickými nerostnými surovinami v Česku se má zvýšit. Pomoci s tím mají státní podnik Diamo a Česká geologická služba (ČGS).

Aktuální materiál, který ohledně surovinové politiky ČR v polovině června schválila vláda, upozorňuje, že se v současné době stupňuje zájem těžebních společností o využívání ložisek strategických surovin ČR, například lithia a wolframu. Podle dokumentu je proto nezbytné neprodleně přistoupit k opatření na ochranu jejich budoucího využití v maximální prospěch státu, a to bez nutnosti okamžitých legislativních změn.

„Diamo a ČGS vypracují metodiku na hodnocení surovinového potenciálu odvalů a odkališť ve vlastnictví ČR se zaměřením na strategické suroviny,“ píše se mimo jiné ve zprávě, kterou vypracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podniky podle ní mají být plně zodpovědné za zajištění návrhové etapy a při případné realizaci dalších průzkumů mají spolupracovat s dalšími státními a soukromými subjekty. Výjimku mají tvořit ložiska uranu. Nakládání s nimi má řešit pouze Diamo.

V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob lithia - většina na Cínovci a malé ložisko ve Slavkovském lese. S těžbou lithia by mohl australský investor začít v Krušných horách v roce 2022. Plánuje dobýt za 21 let 37 milionů tun rudy. Povrchově chce těžit lithium u Cínovce společnost Cínovecká deponie, kterou ovládá investiční skupina RSJ kolem miliardáře Karla Janečka. Firma má už všechna povolení k těžbě. Nakládáním se strategickými nerostnými surovinami státu by se měla zabývat příští týden i vláda.