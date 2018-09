Boj o rozvoz jídla v Česku sílí. Dáme jídlo sází na různorodost restaurací, Uber Eats na svou aplikaci

PRAHA Ještě letos na jaře měla rozvážková služba Dáme jídlo v Praze takřka monopol. Během letošního léta se však firma dočkala konkurence v podobě služeb Uber Eats a Wolt, na záda jim dýchá také česká firma Ordr. Každá společnost je v něčem jiná. Dáme jídlo se může chlubit největší základnou restaurací, Ordr vlastní restaurací a rychlostí, finský Wolt výběrem podniků a Uber Eats zase technologií, kterou využívá Uber.

Čtyři služby, čtyři různé filozofie. Všem jde hlavně o to, aby kvalitně a rychle nasytili své hladové zákazníky. Každá firma na to jde ale trochu jinak. Nejnovější přírůstek do pražského rozvážkového trhu je Uber Eats. Těžko byste hledali člověka, kterému by slovo Uber nebylo povědomé. Právě poznatky získané z dopravní společnosti by měly být odlišností oproti konkurenci. „Jednou z výhod je využití technologie Uber, která čerpá z dat klasické aplikace a umožňuje dodání jídla domů, do práce nebo třeba do parku prakticky na jedno kliknutí,“ řekla pro Lidovky.cz mluvčí společnosti Uber Miroslava Jozová.

Srovnání služeb Dáme jídlo: Přes 2000 restaurací v Česku

Pokrývá celou Prahu, celkem 170 měst

Průměrná doba doručení: 35 minut

Počet stažení aplikace: 100 tisíc Uber Eats: Přes 100 restaurací v Praze



Pokrývá centrum Prahy, Vršovice, Vinohrady, Žižkov, Smíchov, Florenc, Karlín, Palmovku, Libeň, Holešovice, Dejvice a Hradčany

Průměrná doba doručení: 30-40 minut

Počet stažení aplikace: 10 milionů Wolt: 60 restaurací v Praze

Pokrývá centrum hlavního města, Prahu 7, Karlín, Žižkov, Smíchov a část Vršovic

Průměrná doba doručení: 29 minut

Počet stažení aplikace: 100 tisíc Ordr: Vlastní kuchyň

Pokrývá centrum Prahy, Karlín, Holešovice, Vinohrady, Žižkov, Smíchov a část Vršovic

Průměrná doba doručení: 13 minut

Počet stažení aplikace: 1 tisíc

Wolt, který vznikl v roce 2014 ve Finsku, do Prahy zavítal o měsíc dříve než Uber Eats. Stejně jako u ostatních aplikací si lze objednat jídlo přes webovou stránku či pomoci mobilní aplikace. I u Woltu najdeme drobný rozdíl, kterým vyčnívá od ostatních, a to sice pečlivý výběr restaurací. Při objednávání jde na stránkách vidět, že se zaměřuje na trochu odlišné restaurace než ostatní. „Spolupracujeme jen s podniky, které jsou lidmi oblíbené. Vybíráme si ty nejzajímavější koncepty ve městě,“ popsal David Krátký, marketingový manažer služby Wolt.



Rozvážková služba Dáme jídlo se dá označit jako nejrozmanitější ze všech. Objednáte si zde kebab, pizzu, sushi, levnější či luxusnější jídlo. Výhodou služby je fakt, že rozváží ve 170 městech, zákazníci si mohou objednat jídlo i z okrajových částí Prahy. Mínusem je naopak rychlost, která se u každé restaurace liší. Pokud člověk nedává pozor, kde objednává, tak může na jídlo čekat i hodinu a půl.



Co se týče firmy Ordr, ta se soustředí hlavně na rychlost doručení. Tím, že rozváží pouze tři jídla na oběd, svačinu a večeři, a navíc ve své kuchyni, dokážou průměrnou dobu doručení srazit na pouhých 13 minut. Denně Ordr rozveze vyšší stovky jídel.



Nejvíce restaurací má Dáme jídlo, Uber Eats má desetinu

Pokud bychom měli seřadit služby podle počtu restaurací, ze kterých firmy jídlo dováží, tak jednoznačně vede Dáme jídlo. Po celém Česku má společnost nasmlouvaných více než 2000 restaurací, v Praze je to podle marketingové manažerky Veroniky Zahradníkové zhruba 1000 podniků. „Celkem jsme rozvezli už přes 30 milionů jídel a dnes v největší špičce rozvezeme až 4 000 jídel za hodinu. Kolik z toho tvoří Praha neprozradíme,“ řekla Zahradníková z Dáme jídlo.



Uber Eats, který do Česka přišel až letos v srpnu, momentálně rozváží jídlo z více než 100 restaurací. Finský konkurent Wolt, který v Praze funguje od července, je domluvený s 60 podniky. Poslední z nejznámější čtveřice, Ordr, je specifický v tom, že má vlastní kuchyni.



Ideální rozvážkovou službu s jídlem si musí vybrat každý zákazník sám. Větší výběr zatím Pražané neměli. Uber Eats a Ordr se mimo hlavní město nechystá, Dáme jídlo se chce rozrůstat i do dalších měst, stejně tak o tom uvažuje i společnost Wolt.