Bookmakeři: Volby vyhraje ANO, ovšem 27 procent nezíská

PRAHA Velkým favoritem říjnových voleb do Poslanecké sněmovny je podle bookmakerů stále hnutí ANO s kurzem 1,1:1 - 1:13:1. Na jeho vítězství jde také zhruba polovina sázek. Zatímco ještě koncem června sázkové kanceláře považovaly za téměř jisté překročení 27 procent (1,45:1), nyní už je podle nich tato varianta velmi nepravděpodobná (až 4,6:1). Vyplývá to z vyjádření sázkových kanceláří. Za ANO následují ČSSD (8:1 - 9:1) a KSČM (11:1 - 13:1). Celkový objem sázek už přesáhl 30 milionů korun.

„V posledních týdnech už se na sázkách na parlamentní volby jasně projevuje ostrý start volebních kampaní, televizních debat a diskusí nad volebními programy,“ uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain. Fortuna zatím přijala sázky zhruba za devět milionů korun, přičemž za poslední měsíc se jejich objem více než zdvojnásobil.



„Posledním trendem je nedůvěra sázkařů ve vyšší procentuální zisky silnějších stran. V případě ANO se 70 procent z nich přiklání k tomu, že získá méně než 27 procent,“ doplnil Šrain. Stejné je to podle něj v případě ČSSD, kde většina tipuje nižší zisk než 16 procent. KSČM se podle 85 procent klientů nedostane přes 13 procent. „Velkou pozornost věnují sázkaři SPD. Jeden z nich vsadil 7777 korun na výhru této strany v kurzu 130:1. V případě úspěchu by tak vyhrál přes milion,“ uvedl dále Šrain.

Tipsport zatím přijal sázky za 17,5 milionu korun, z toho osm milionů jde na vítězství ANO. Nejvyšší sázka na jeho volební triumf je za 200.000 korun. „Na ANO jsme přijali přes 17.000 tiketů. Druhou nejsázenější příležitostí je zisk pro ODS vyšší než 10,5 procenta s 2500 tikety. Druhou nejsázenější příležitostí podle objemu peněz je to, že Realisté získají méně než pět procent. Na to je vsazeno 1,2 milionu korun,“ sdělil mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.

Chance eviduje sázky za tři miliony korun, zhruba polovina jde na výhru ANO. „Nejvyšší jednotlivé sázky na výhru ANO jsou dvě za 200.000 korun. Jeden klient vsadil 40.000 korun na to, že ČSSD získá méně než 18 procent hlasů,“ uvedla mluvčí Chance Markéta Světlíková. Některé klienty podle ní rovněž láká poměrně vysoký kurz 5:1 na to, že ANO volby nevyhraje. „Ovšem v součtu je to jen šest procent ze všech sázek na volby,“ dodala Světlíková.

Velkou šanci na vstup do Sněmovny mají podle bookmakerů SPD (1,07:1) a Piráti (1,15:1). Bez naděje podle nich není ani STAN (2,9:1), Naopak šance Realistů (4,6:1), Zelených nebo Svobodných (shodně 8,5:1) nejsou příliš vysoké.

Podíl Fortuny, Tipsportu a Chance na domácím trhu kurzových sázek loni podle odhadů činil 92 procent. Ostatní společnosti absolutní hodnotu nezveřejňují, dá se však předpokládat, že celkový objem sázek dosáhl zhruba 32 milionů korun. Dosavadní rekord z politických sázek drží prezidentské volby v roce 2013 s 50 miliony. Sázkové kanceláře očekávají, že tato částka bude výrazně překonána.