Bookmakeři vypsali kurzy, jestli ČT zruší Otázky Václava Moravce

PRAHA Bookmakeři sázkových kanceláří Tipsport a Chance vypsali kurzy na to, jestli Česká televize letos zruší diskusní pořad Otázky Václava Moravce a nahradí ho pravidelným pořadem moderovaným Světlanou Witowskou. Tato varianta nyní ovšem není příliš pravděpodobná, je na ni vypsán kurz 10:1. Fortuna na to, že ČT začne vysílat pořad Otázky Světlany Witowské, vypsala kurz 15:1. V pátek to sdělili mluvčí sázkových kanceláří. Otázky Václava Moravce Česká televize vysílá s krátkou přestávkou pravidelně od roku 2004.

„Otázka moderátora prezidentské debaty na ČT vyvolala velké diskuse. Současná jednička české politické debaty Václav Moravec roli moderátora debaty Drahoš - Zeman odmítnul. A Světlana Witowská se své role ujala skvěle. Vynořily se tak otázky, zda nedojde ke změně a ČT nezruší po letech pořad Otázky Václava Moravce a nenahradí ho právě Světlanou Witowskou,“ uvedl expert Tipsportu na politické sázky Pavol Boško. Kurz 10:1 už podle něj nalákal několik sázkařů. Zachování debaty s moderátorem Moravcem je zatím favorizovaná varianta s kurzem 1,02:1.



Čtvrteční debata prezidentských kandidátů v České televizi pod taktovkou Witowské podle Boška zahýbala s pohledem na oba kandidáty. „V posledních dnech se sázelo především na Zemana, ale právě vyznění debaty a vyšší kurz kolem 2,6:1 opět zvedly zájem o sázky na Jiřího Drahoše. Dokonce tak výrazně, že jsme v pátek ráno přijali tiket za milion korun v kurzu 2,41:1,“ doplnil Boško. Během 90 minut čtvrteční debaty se kurz na vítězství u současného prezidenta Miloše Zemana zvýšil z 1,5:1 na 1,62:1. Na bývalého předsedu Akademie věd ČR naopak klesl z 2,7:1 na 2,47:1.

Chance ještě před skončením voleb vyplatila první větší výhru klientovi, který vsadil 300.000 korun na to, že televizní debatu na ČT bude sledovat aspoň 1,4 milionu diváků starších 15 let. Při kurzu 1,4:1 vyhrál 120.000 korun čistého. Sledovanost byla nakonec téměř dvojnásobná. „Debata s kurzy zase trochu hnula, mnohem jistější vystoupení Jiřího Drahoše mu získalo další příznivce. Ovšem Miloš Zeman působil také velmi svěže, alespoň v porovnání s posledním měsícem,“ sdělila mluvčí Chance Markéta Světlíková.

Zájem sázkařů ještě poroste

Fortuna se otázce moderování prezidentské debaty na ČT začala věnovat už minulou středu. Kurz na Witowskou ve čtvrtek ráno klesl z původních 25:1 na 1,01:1, což byla pravděpodobnost blížící se jistotě. Podle kurzů se tak dalo obsazení moderátorského postu zjistit ještě před tím, než informaci potvrdila Česká televize.

V pátek bookmakeři Fortuny vypsali kurzy na pět potenciálních moderátorů Otázek Václava Moravce. Největší favoritkou je Světlana Witowská (15:1), jiní moderátoři jsou silně nepravděpodobní. Karel Voříšek má 125:1, Rey Koranteng 150:1, Jaromír Soukup 350:1 a Leoš Mareš 500:1.

Také mluvčí Fortuny Petr Šrain potvrdil, že během čtvrteční debaty si Drahoš mírně polepšil. „Zatímco individuální debaty na Barrandově a Nově a první společná show na Primě prohloubily trend posilování Miloše Zemana, včerejší souboj naopak trend dílčím způsobem obrátil, když kurz na favorizovaného Zemana stoupl,“ dodal Šrain. Fortuna už dříve přijala sázku na výhru Zemana za 2,2 milionu korun v kurzu 1,91:1.

Zájem sázkařů podle mluvčích sázkových společností i těsně před otevřením volebních místností raketově roste. Aktuálně je u sázkových kanceláří v Česku vsazeno přibližně 250 milionů korun, což je pětkrát více než v roce 2013. Na výsledek bude možné sázet ještě zhruba dvě až tři hodiny po sobotním uzavření volebních místností ve 14:00.