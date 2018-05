Boom elektrokol pohlcuje i Česko, nejde už jen o doménu seniorů

PRAHA Loni se v Česku prodalo podle odhadů 35 tisíc kol s pohonem na baterii a čeká se další růst. Nejde přitom už jen o doménu seniorů. Kvůli pokročilému věku a zdravotnímu stavu by si aktivní výlet s manželkou a kamarády už dopřál jen stěží. Narozeninový dárek v podobě elektrokola ovšem šestašedesátiletému Jiřímu Oehlovi radost z pohybu vrátil.

„Pro lidi, kterým už není dvacet, je to bezvadná alternativa. Když jsem na něj poprvé sedl, byl jsem nadšený. Navíc jsem konečně začal trochu ujíždět manželce, která se elektrokolu stále brání,“ pochvaluje si Oehl. Ne, že by byl šlapání do pedálů zcela ušetřen, jen mu s ním elektrický pohon pomůže, zejména ve stoupáních.

Už dávno přitom neplatí, že by kola na baterii byla jen berličkou seniorů. Ještě před pár lety by si mnozí elektrokolo pořídit styděli, ale dnes svou cílovou skupinu nachází na vícero frontách. „Mají pevné místo v nabídce specializovaných i nespecializovaných prodejen a zákazníci to berou jako přirozenou kategorii,“ říká Lukáš Drahovzal z největší tuzemské prodejny elektrokol Akumo.cz.

Odborníci se shodují a statistiky jejich slova potvrzují, že obliba elektrokol stoupá celosvětově. Do nabídky je zařazují i automobilky. Uplatnění najdou kupříkladu v párech, kde je partner náročným cyklistou a přítelkyně by mu občas ráda stačila. Oblíbili si je lidé ve městech jako ekologický a levnější dopravní prostředek, aniž by se u toho příliš zapotili.

Na nové půjčovny elektrokol láká řada turistických center napříč republikou. Představují alternativu, jak objevit na dovolené co nejvíce za omezené penzum času.

Do pěti let třikrát více e-kol

Zatímco prodej klasických bicyklů spíše stagnuje či mírně klesá, elektrokola se derou nahoru. „Odbyt stoupá každým rokem a poslední dva roky je nárůst masivní. Přesná čísla nejsou k dispozici, ale pokud bereme v potaz námi dostupné údaje, odhaduji meziroční nárůst okolo 25 až 40 procent,“ míní Drahovzal.

Skupina Allianz ve své studii s názvem Město budoucnosti patří cyklistům z roku 2015 zmiňuje výzkumy, podle nichž každoročně přibude 27 procent elektrických kol, což je více než 40 milionů kusů. Podle dokumentu bude v roce 2023 na evropských ulicích jezdit třikrát více elektrokol než dnes. Celosvětově největším trhem je už několik let Čína, v Evropě jsou v tomto směru nejdále Nizozemci a Dánové, postupně se přidávají i Španělé a Němci.

I když je složité údaje na tuzemském trhu mapovat, podle jednatele společnosti ekolo.cz Jakuba Ditricha, který se v oboru pohybuje přes deset let, se loni v České republice prodalo kolem 35 tisíc elektrokol. Ve srovnání se 120 tisíci prodanými kusy v Rakousku a více než 700 tisíci v Německu působí toto číslo úsměvně.

„Z tohoto pohledu jsme stále na začátku. U nás se dá říct, že boom elektrokol začal teprve na konci loňského roku a až letos podle mě prodeje vyskočí zhruba o 30 procent,“ říká Ditrich.

Nejvíce jdou podle Ditricha na odbyt nízkonástupová kola, která zajišťují pohodlné nasednutí i výstup. Díky napřímené pozici jezdce se hodí spíše na kratší výlety a velké oblibě se proto těší ve městech. Pro jejich univerzálnost vůči výšce i věku uživatele se často nabízejí v půjčovnách.

Na vzdálenost mezi 60 a 100 kilometry a více představuje pohodlnější volbu trekingové e-kolo. A své místo si pomalu vydobývají horská elektrokola.

Průměrná cena: 30 tisíc

Tak jako před nákupem klasického bicyklu, by si měl zájemce i u elektrokola rozmyslet, kde bude nejčastěji jezdit, jaký tvar rámu preferuje, jaká by zhruba měla být dojezdová vzdálenost, kterou i tak ovlivňuje řada proměnných, a kolik chce investovat. S prodavačem bude posléze diskutovat o pohonu a umístění i kvalitě baterie. „Trhem aktuálně hýbou především elektrokola se středovým pohonem a rámovou baterií, kde jsou dlouhé dojezdy a velmi dobré jízdní vlastnosti,“ podotýká Drahovzal z Akumo.cz.

Podle internetových srovnávačů se průměrná cena elektrokola pohybuje mezi 30 a 35 tisíci korun. A podobně jako u klasických bicyklů, ani tady se nevyplatí příliš šetřit – třeba pořízením supermarketového e-kola za deset tisíc. „Aby kolo fungovalo a vydrželo, u nízkonástupových kol by cenovka měla být minimálně 25 tisíc korun, u trekingů alespoň 30 tisíc a MTB vysloveně vyžadujících středový pohon 40 tisíc. Cenou pak přímo úměrně hýbe kvalita komponentů,“ nastiňuje Ditrich. Počítat je třeba s hmotností kolem 20 kilogramů a více.

Kdo by si chtěl elektrokolo vyzkoušet, má šanci na prvním ročníku festivalu Ekolo Test & Fest, který se koná 19. a 20. května v pražské Krči. K dispozici budou desítky testovacích strojů od českých i světových výrobců.