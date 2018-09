Brexit bez dohody by mohl dopadnout i na státy EU. Zejména na chemický a automobilový průmysl

LONDÝN Odchod Británie z Evropské unie bez dohody se stává čím dál pravděpodobnějším scénářem. Vyplývá to analýzy, kterou ve čtvrtek zveřejnila mezinárodní ratingová agentura Moody’s. Takový brexit by měl podle ní „zásadně negativní důsledky“ jak na britské hospodářství, tak na ekonomiku některých členských států EU.

Nejhůře zasažen by podle Moody’s byl automobilový a chemický průmysl a letecké společnosti.



Británie se chystá z EU odejít 29. března 2019. Pokud by do té doby neexistovala dohodě o vystoupení z EU, nejprve znovu prudce oslabí britská libra, poznamenali analytici Moody’s. Následně by prudce vzrostly spotřebitelské ceny, klesly reálné mzdy a zvýšila se nezaměstnanost. Sníží se také ochota lidí utrácet.

„Je tu skutečné riziko, že se Británie rychle propadne do recese,“ stojí ve zprávě, z ním citovala agentura DPA.

Londýn a Brusel by dohodu o podmínkách brexitu a budoucích vztazích chtěly dojednat do summitu EU, který bude 18. října. Obě strany ale v posledních dnech opatrně zmiňují možnost, že by se dohoda mohla uzavřít až v listopadu. Jak Brusel, tak Londýn se ale připravují i na to, že Británie unii opustí bez dohody.