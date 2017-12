Řetězec se bojí, že antibiotika přestanou kvůli zemědělcům fungovat. Odhalí zákazníkům, co si kupují

LONDÝN/PRAHA Britská síť obchodů Marks & Spencer (M&S) je prvním velkým řetězcem, který bude zveřejňovat informace o tom, v jaké míře jeho dodavatelé využívají antibiotika při chovu hospodářských zvířat. Společnost tím chce přispět ke snížení množství antibiotik, která se v chovu používají. Jejich nadužívání má totiž za následek narůstající rezistenci bakterií vůči léčbě.

Poprvé tyto informace zveřejnila společnost na svém webu ve čtvrtek a týkají se množství antibiotik, které při chovu hospodářských zvířat využívají zemědělci dodávající řetězci maso, vejce a mléčné výrobky. Tyto udaje prý společnost bude i nadále aktualizovat a bude usilovat o postupné snižování množství antibiotik, které její dodavatelé využívají. To se bude týkat hlavně antibiotik, která hrají důležitou roli i při léčbě lidí, napsal web deníku The Guardian.

Data ukazují, že už nyní využívají dodavatelé M&S antibiotika o dost méně, než je v odvětví běžné. V produkci drůbežího a vepřového masa hodnoty prý dosahují méně než čtvrtiny toho, co je v Británii průměrem. Rozhodnutí M&S následoval ten samý den i další britský supermarket Waitrose.

Používání antibiotik v zemědělství vyvolává velké obavy, protože vede u některých bakterií ke vzniku rezistence vůči lékům, což může mít závažné následky. Světová zdravotnická organizace (WHO) navíc tento rok informovala, že laboratoře vyvíjejí málo nových antibiotik, která by mohla s bakteriemi odolnými vůči existujícím léčivům bojovat. Šíření superodolných bakterií tak může brzy předčit rychlost vývoje nových generací léků. Do roku 2050 tak podle výzkumu britských vědců může umírat na infekce způsobené multirezistentními bakteriemi více než 10 milionů lidí ročně – tedy přibližně stejně jako na rakovinu.

Ve světě se hospodářským zvířatům chovaným pro maso běžně podávají malé dávky antibiotik, které mají podpořit jejich růst. V Evropě je sice tato praxe zakázaná, ale regulace umožňují využívání antibiotik při léčbě velkých stád, což je rovněž důvodem k obavám. Antibiotika se také často využívají preventivně, v zemědělství se tak využívají ve větším množstí než při léčbě lidí.

WHO již vyzvala k zákazu využívání nejsilnějších antibiotik pro zemědělská zvířata, aby nedošlo k snížení jejich účinnosti při léčbě lidí. Tato výzva ale není právně vymahatelná. Případný zákaz by byl mezi farmáři velmi nepopulární, protože by v případě závažné infekce nemohli své chovy léčit a museli by zvířata utratit.