Brno bude průkopníkem v zavádění „chytrých“ silnic

Brno jde dál naproti moderním trendům. Správce infrastruktury ve městě, kterou je městská firma Brněnské komunikace, v brzké době začne testovat nové komunikační systémy, které mají vytvořit z obyčejných silnic „chytré“, a pro řidiče to má znamenat spoustu výhod. Než se totiž dnes k řidiči dostane zpráva o koloně, už v ní kolikrát stojí.

Městská firma je totiž součástí celoevropského projektu C-Roads, který si klade za cíl toto moderní řešení přivést v život. „Do konce roku máme v plánu technologicky vybavit část našich vozidel a příští rok je budeme testovat,“ prozradil správní ředitel Brněnských komunikací Roman Nekula na konferenci Smart Region Brno pořádané vydavatelstvím MAFRA při veletrhu Urbis Smart City Fair na brněnském výstavišti.

Hlavní novinkou má být rychlá a včasná komunikace mezi vozidly na silnici, operačním střediskem a dalšími řídicími jednotkami přímo v ulicích, nejčastěji v blízkosti křižovatek u semaforů. „Na palubní jednotce uvidíte informace, že 250 metrů za vámi jedou hasiči, a můžete na to včas zareagovat, nebo bude palubní jednotka signalizovat, že se silnice zužuje ze dvou do jednoho pruhu,“ přiblížil Nekula. V takovém případě může jednotka v autě zahlásit, že za sto metrů dojede řidič do kolony, tak by bylo pro něj výhodnější se jí vyhnout po okolních cestách. Například by se tak v budoucnu mohli řidiči lehce vyhnout komplikacím na dálnici D1 u Brna, kde je velmi hustý provoz a při opravách ji sebemenší nehoda ucpe. „Vše směřuje k tomu, aby doprava zůstala plynulá,“ doplnil.

Vedle plynulosti by „chytré“ silnice mohly přispět také k bezpečnosti provozu. „Například řidič, ačkoliv by neměl, vjede na červenou. Podle signálu víme, že tam ta červená je, a zároveň známe i polohu auta, takže vyšleme varovný signál ostatním,“ vysvětlil Nekula. Komunikační jednotka, kterou budou Brněnské komunikace vybavovat svá vozidla na testování, by do budoucna neměla být překážkou. „Všichni výrobci automobilů budou toto zařízení od roku 2019 montovat do aut,“ prohlásil správní ředitel Brněnských komunikací s tím, že toto řešení je předstupněm budoucího vývoje k samořídicím vozidlům.

Není to první krok směrem k chytrému městu, které Brno testuje nebo přímo zavádí. Brňané už více než rok využívají elektronickou šalinkartu, nedávno magistrát představil myšlenku na chytrou čtvrť v lokalitě Špitálka. „Bude to ukázková chytrá čtvrť, aby bylo vidět, že i v takovém místě lze vybudovat lokalita plnou moderních technologií,“ sdělil Jaroslav Kacer (TOP 09), náměstek brněnského primátora pro oblast Smart city.

Připomněl, že Brno je držitelem ocenění Chytré město 2017 a že také zhruba před měsícem spustilo portál data.brno.cz, které na jednom místě soustředí velké množství dat a informací o městě, ať už z hlediska pohybu dopravy během dne, nebo lidí. „Je tam 65 aplikací a za dobu od spuštění registrujeme 13 500 unikátních uživatelů,“ doplnil Kacer. V nejbližší době chce město jít naproti také elektromobilitě a vybudovat zhruba pět dobíjecích stanic.