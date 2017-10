Čeká nás dobrý ročník, soudí vinaři. Letošní svatomartinské bude kvalitní

VALTICE Bude to dobrý ročník. Ne až tak z pohledu výnosů, ale v porovnání kvality určitě. Tak nějak vidí vinaři letošní úrodu révy v Čechách a na Moravě a výsledná vína. Poslední část úrody mizí z vinohradů, část odrůd kvasí a část je už k ochutnání.

Také Stanislav Hrabal z Rodinného vinařtství Hrabal ve Velkých Bílovicích prorokuje dobrý ročník.„Možná i o trochu lepší než loňský. Už je dosbíráno vše. Úroda je vlivem jarních mrazů o něco nižší, ale chuť se dotvořila, velmi pěkná jsou i červená vína,“ říká.

Letošní mladá vína, konkrétně ta, která už prošla chuťovými pohárky degustátorů, se prý povedla. Možná i lépe než loni.



Bílý Müller Thurgau, Veltlínské červené rané, Muškát moravský, růžový Modrý portugal, Zweigeltrebe a Svatovavřinecké a zčásti také červený Modrý Portugal a Svatovavřinecké. Tyhle ranné odrůdy letošního ročníku, vyhrazené pro označení svatomartinské, prý určitě nezklamou.

Zámek Valtice byl dějištěm prvního kola hodnocení přihlášených svatomartinských vzorků. Posouzením v sedmi komisích po pěti degustátorech neprošlo, nesplnilo všechny požadované parametry a nezískalo potřebný počet alespoň 78 ze stovky možných bodů jen deset procent z 298 přihlášených vín. Což je o něco menší podíl neúspěšných než loni. Druhé kolo, do kterého se mohou vinaři ještě hlásit, se koná příští úterý.

Teprve pak Národní vinařské centrum oznámí definitivní počet značek a vinařů, kteří představí 11. listopadu své české „beaujolais“.

Výtečná cukernatost, kyselinky na hraně

V posledních čtyřech letech putovaly na svatého Martina na trh přes dva miliony lahví mladých vín s označením svatomartinské od 111 vinařů, letošek prý bude podobný.„Výnosy jsou letos o něco nižší než loni, ale naštěstí se nenaplnily krizové scénáře z doby květnových mrazů a letního sucha,“ říká ředitel Národního vinařského centra Pavel Krška.

„Výtečná cukernatost, kyselinky na hraně,“ komentuje úroveň vzorků po skončení prvního kola hodnocení svatomartinských vín hlavní someliér valtického centra Marek Babisz. „Letošní ročník, aspoň z pohledu zatím dostupných vín, bych přirovnal k roku 2003, kdy byly výnosy také nižší a kvalita vyšší,“ dodává.

Značku Svatomartinské provozuje a celou marketingovou akci pořádá Vinařský fond od roku 2005. Tehdy se do projektu přihlásilo 36 vinařství, loni už 111. Vinaři říkají, že na přesné vyčíslení letošních výnosů je ještě brzo, přesnější čísla budou znát až v listopadu. Ale podle dosavadního odhadu Svazu vinařů by z letošní úrody mohlo vzniknout zhruba 56 milionů litrů vín, což je o dva miliony litrů a zhruba 3,5 procenta méně než loni.

Úroda menší, ale ne o moc

Vinaři v Česku tak zřejmě dopadli lépe než celosvětová produkce, která se podle dosavadního odhadu Mezinárodní organizace vinné révy a vína (OIV) v letošním roce sníží o 8,2 procenta na 246,7 milionu hektolitrů. Pokud se předpoklad naplní, bude to prý nejslabší globální výsledek od roku 1961. Na vině jsou především mrazy a sucha v zemích Evropské unie, kde se čeká propad produkce o 15 procent.

A tak velký pokles (v průměru za celé Česko) u nás zřejmě nehrozí. „Letošek se dá odhadnout, že bude podobný nebo mírně slabší než loňský rok, který však byl podprůměrný. Lokálně ale zaznamenali někteří vinaři i pokles výnosů až o 40 procent. Co do kvality však můžeme být zatím spokojeni, vypadá to, že letošní vína budou hezká,“ soudí Josef Svoboda, viceprezident Svazu vinařů a ředitel největšího vinařství ve Velkých Bílovicích – Habánských sklepů, které patří do největšího tuzemského vinařského uskupení Bohemia Sekt.

Menší vinaři také potvrzují pokles výnosů, ale leckdy jsou opatrnější v hodnocení kvality letošního ročníku. „Rok začal velmi špatně. V květnu pomrzla skoro všechna očka, vypadalo to na ztrátu o 60 procent, ale hrozny pak nasadily podočka a nebude to nakonec tak zlé. A jaká bude kvalita? Na to se ptejte spíš až v lednu, to budeme mít jasno,“ říká vinař Jaroslav Vaďura z Polešovic na Uherskohradišťsku, jehož Chardonnay a kolekce bílých vín starších ročníků nedávno opanovaly soutěž TOP Víno Slovácka 2017.