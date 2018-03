Budoucnost českého mýta je satelit. Co bude s branami, které stát zaplatil?

PRAHA Na chvilku se zarazil, než to řekl. Tuzemský šéf firmy Kapsch – která v Česku už od roku 2007 vybírá mýto pomocí mikrovlnných bran – oznámil, že se o lukrativní zakázku uchází s úplně odlišnou technologií. S ní má přitom jen malé zkušenosti.

„Naše nabídka je satelit. Museli jsme k ní přistoupit, protože zadání soutěže není ve skutečnosti technologicky neutrální, jak tvrdí ministerstvo dopravy. Upřednostňuje satelitní řešení proti stávajícímu mikrovlnnému systému,“ prozradil včera Karel Feix.

Kapsch je přitom evropským lídrem mikrovlnné technologie. Výběr pomocí satelitu dosud slíbil jen Bulharsku, kde loni na podzim vyhrál zakázku na postavení mýtného systému.

V Česku Kapsch nabídl satelit údajně proto, že by mimo jiné nedokázal zaručit včasné postavení bran na nově zpoplatněných úsecích. Tedy na 900 kilometrech silnic prvních tříd, kde se mají poplatky od kamionů a autobusů v blízké budoucnosti vybírat.

Nového či staronového správce systému, který ročně vynáší kolem deseti miliard korun, chce ministerstvo dopravy znát letos na podzim. Elektronické nabídky měly uzávěrku minulý týden ve čtvrtek, kromě Kapsche je podal slovenský SkyToll, maďarský státní výběrčí National Toll Payment Service a společnost T-Systems ze skupiny Deutsche Telekom.



Podle ministerstva byly nabídky ve třech případech lacinější než původně předpokládaná cena 29 miliard za deset let. Jedna z nich počítala i s třetinovou sumou. Výběr mýta předá stát vítězi na začátku roku 2020.

Pokud tato velmi sledovaná soutěž nepadne, třeba rukou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), je velmi pravděpodobné, že Česko přejde na odlišný systém výběru mýta.

„Myslím si, že u ostatních uchazečů bude technologie stejná,“ odhadoval Karel Feix z Kapsche.



Je to logické vzhledem k tomu, že i pro jeho firmu, která stávající systém postavila a spravuje, nebylo výhodné současnou infrastrukturu využít. A to ani hybridní formou, kdy by na už zpoplatněných úsecích dál využívala mýtné brány a na ty nové nasadila satelit.

„Nebudeme specifikovat nabídku, kterou naše konsorcium předložilo ministerstvu dopravy,“ odbyl otázky na nabízenou technologii Anton Bódis ze SkyTollu. Firma, spojená v konsorciu s firmou CzechToll ze skupiny PPF, na Slovensku provozuje satelitní řešení a dá se předpokládat, že ho nabídla i Česku. Zbylí uchazeči nechali otázky bez odpovědi. Ale i oni provozují satelit: na domácí půdě v Německu a v Maďarsku.

Česko v případě zavedení nového systému bude řešit, co se stávající infrastrukturou. Současné krabičky pro řidiče budou pro satelit nepoužitelné. Současné mýtné brány, které snímají palubní jednotky v autech řidičů, by tak musely hledat nové uplatnění. Aspoň o tom loni na jaře hovořil ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Nyní nemají brány jiné využití než mýto. Smlouva na jeho provoz ani nic jiného neumožňuje.

„Každý systém bude potřebovat kontrolní brány, včetně satelitu. Je také řada věcí, které bychom mohli na brány umístit. Pro budoucí elektronické dálniční známky budeme potřebovat čtečky, vysokorychlostní vážení pro kamiony. Možné je také umístění asistenčních systémů pro samořiditelné vozy,“ vypočítával Ťok v červnovém rozhovoru pro LN.

Soutěž v ohrožení

Není tajemstvím, že dobrým řešením pro firmu Kapsch by bylo zrušení stávajícího tendru. Napadla jej ve třech případech u antimonopolního úřadu, u soudu i u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOHS).



Důvodů bylo několik: stát třeba podle Kapsche vydal uchazečům citlivá data. Nelíbí se mu ani chystané rozšíření o relativně malé množství nových silnic, u nichž se nevyplatí stavět nové brány.

ÚOHS vede kvůli soutěži několik řízení a předběžně zakázal ministerstvu dopravy podepsat smlouvu s vítězem. Lidé z resortu opakovaně uvedli, že v případě zrušení tendru by se ocitli v těžké situaci, protože podle nich není možné do konce roku 2019, kdy končí Kapschi už jednou prodloužená smlouva, stihnout novou soutěž.

Tendr napadají podnikatelé, kteří se obávají vyšších nákladů. Hejtmani a starostové mají zase strach, že řidiči budou nově zpoplatněné komunikace objíždět.