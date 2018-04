Budoucnost českého mýta: Úsvit satelitů a soumrak bran?

PRAHA Velkou rybu v moři českých zakázek ulovil výběrčí slovenského mýta SkyToll posílený kapitálem od PPF. Poplatky na tuzemských dálnicích chce vybírat s pomocí satelitů. Jistého ale zatím nemá nic.

Za výběr mýta od řidičů kamionů chtěli po českém státu nejméně ze všech, zhruba miliardu korun za rok. Právě proto má k lukrativnímu byznysu významně nakročeno konsorcium složené ze společností SkyToll a CzechToll. Tedy firma, která se stará o mýto na Slovensku a její tuzemský partner patřící do impéria finanční skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

Ministerstvo dopravy ve středu uzavřelo sledovaný a vyhrocený tendr. Soutěž stále zkoumá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a existuje reálné riziko, že ji zruší. Vítěz tak stále nemá nic v kapse.

Stát nabízel novému správci mýta až 29 miliard za deset let. Podle očekávání dostal lepší cenu. Nejnižší – a vítězná – nabídka v hodnotě 10,75 miliardy byla třetinová. Technologií je satelit, který by měl nahradit dosavadní mikrovlnný systém symbolizovaný mýtnými branami.

Kapsch chtěl snižovat cenu

Nynější provozovatel Kapsch přišel s cenou o 2,7 miliardy vyšší. Neuspěl, byť jeho manažeři do poslední chvíle nabízeli, že ministerstvo dopravy navštíví a budou svou nabídku ještě vylepšovat.

Tento postup není žádná nefér praktika, umožňuje ho vybraná forma tendru – jednací řízení s uveřejněním. Ministerstvo však využilo svého práva, s kandidáty dále nevyjednávalo a vybralo si zejména podle nabídnuté ceny.

„Ano, je to CzechToll,“ potvrdil informace LN ve středu dopoledne ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Bylo krátce po jednání vlády, kde klíčové rozhodnutí svého resortu představil. O něco později se rozpovídal o tom, co rozhodlo ve prospěch vítězného konsorcia. Hodnoticí komise i projektový manažer podle něj označili vítěznou nabídku za nejvýhodnější a bezchybnou. CzechToll a SkyToll doložily všechny informace a doklady. „Podle zákona tedy nic nebránilo tomu určit vítěze tendru,“ dodal Ťok.

Přichází éra satelitu?

Loni Kapsch vybral na poplatcích rekordních 10,4 miliardy a bezmála 1,6 miliardy si rozdělil se svými obchodními partnery. Nově by měl stát za náklady utratit méně – něco přes miliardu ročně.

Vyšší příjmy pro státní kasu z mýta ale nejsou největší změnou. Už po podání projektů na začátku března bylo zřejmé, že ať vyhraje kdokoliv, výběr poplatků na dálnicích bude jiný. Místo mýtných bran bude s „krabičkami“ v kabinách šoférů komunikovat satelit. Všichni čtyři uchazeči dali do nabídek tuto technologii navzdory tomu, že by mohli využít ke kasírování stávající mýtné brány.

Jenže v zadání tendru zůstal požadavek vyjednaný bývalou vládní koalicí: rozšíření zpoplatněných úseků o dalších 900 kilometrů silnic prvních tříd. To by vyžadovalo postavení dalších bran, což vzhledem k možným průtahům s výkupy pozemků nechtěl nikdo riskovat. Novým hlavním posláním bran by měla být kontrola satelitního měření. Získají ale zřejmě i další využití: můžou na nich být i čtečky pro plánované elektronické dálniční známky, pomáhat můžou při vysokorychlostním vážení kamionů. Ve hře je i umístění asistenčních systémů pro samořiditelné vozy.

Počítá se i s fiaskem

Existuje však stále varianta, že brány budou sloužit dál účelu, pro který je Kapsch před více než dekádou postavil. Všichni uchazeči –kromě SkyTollu a Kapsche i maďarský státní výběrčí National Toll Payment Service a firma T-Systems ze skupiny Deutsche Telekom – nabídli satelitní řešení. Pokud by však soutěž skončila fiaskem, stát by musel vyhlásit nový tendr s odlišnými požadavky, kterým by mohla vyhovovat právě nynější síť bran.

Nejde o nepravděpodobný scénář: tendr prověřuje ÚOHS. Na základě podnětů zejména od Kapsche vede několik prověřování a existuje reálná možnost, že soutěž zruší. Už dříve antimonopolní úřad zakázal Ťokovu ministerstvu podepsat smlouvu s vítězem. Toto opatření stále platí. „Jinak mohu pouze sdělit, že úřad vydá rozhodnutí týkající se mýtného systému v řádném termínu,“ řekl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Velkým kritikem tendru je především firma Kapsch. Její manažeři tušili, že resort dopravy vyhlásí vítězem jejich konkurenta, vybídli proto Ťokův úřad tento týden k vyjednávání o ceně a dalších podmínkách. „Jsme zklamáni, že ministr dopravy nedal prostor k prostudování dalších nabídek, že nedošlo k jím slibovanému jednání s dalšími uchazeči, které mohlo vést ke snížení předběžných cen. Připravili jsme vynikající technickou nabídku pro Česko,“ uvedl šéf českého Kapsche Karel Feix.