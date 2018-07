Budoucnost jádra je nejistá. Není jasné, kdo bude financovat případnou dostavbu jaderných zdrojů v Česku

PRAHA Odvětví jaderné energetiky utrpělo významný šok po tragické události ve Fukušimě v roce 2011. V měsících následujících po havárii bylo několik jaderných programů pozastaveno nebo zcela zrušeno, například ve Švýcarsku, Thajsku, Nizozemí a do jisté míry i v USA. Nyní, o sedm let později, je zřejmé, že celosvětově se odvětví jaderné energetiky z tohoto šoku zotavilo a nabírá zpět na rychlosti, i když s pomalejším tempem.

V příštích 25 letech se plánuje vybudovat více než 600 jaderných reaktorů, zejména na Středním východě a v Asii. Země jako Turecko a Saúdská Arábie pokračují s rychlým rozvojem svých jaderných programů. Čína plánuje do deseti let dorovnat počet instalovaných reaktorů s počtem reaktorů ve Francii a po Spojených státech se tak do roku 2025 stane druhým největším výrobcem jaderné energie na světě.

Kdo bude financovat dostavbu jaderných zdrojů v ČR?

„I v České republice se uvažuje o dostavbě jaderných bloků, respektive dostavba jádra je obsažena ve vybraných scénářích aktualizované státní energetické koncepce. Kdo však bude dostavbu jaderných zdrojů financovat a jak není jasné. Skupina ČEZ, stát, zahraniční investor?“ klade si otázku Dean Brabec, řídicí partner Arthur D. Little pro střední a východní Evropu.

„Dostavba jaderných bloků s sebou nese riziko výrazného prodražení, což může značně ovlivnit ekonomickou životaschopnost této investice. Jak ukazuje nová studie Arthur D. Little, překročení nákladů dosáhlo ve vybraných příkladech jaderných programů v zahraničí od 22 % do 316 %. Otevřenou otázkou také zůstává návratnost a konkurenceschopnost investice. Náklady na výrobu 1 MWh solární energie dosahují již úrovně 30 EUR/MWh. Náklady na výrobu z jádra budou výrazně vyšší (80 – 140 EUR/MWh),“ dodává Dean Brabec.

Česko je dobře připraveno

„Česká republika je na rozdíl od řady jiných zemí připravena výstavbu jaderné elektrárny velice dobře zvládnout. Existuje zde totiž tradice a hluboká znalost jaderné energetiky, všech technických a netechnických prvků a jejich závislostí, která je klíčová k tomu, aby bylo zmírněno riziko zpoždění a prodražení výstavby,“ vysvětluje Brabec.

Závěry studie ukazují, že k prodražení výstavby vedlo například nedostatečné strategické a provozní plánování ze strany vlastníka, neefektivní projektové řízení nebo nedostatečná kvalifikace personálu.