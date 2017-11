Budvar bude vařit méně levného pardála. Vsadí na prémiovější Budweiser

ČESKÉ BUDĚJOVICE Čtvrtý největší domácí pivovar chystá pod vládou nového ředitele expanzi prémiové značky Budweiser. Naopak hodlá méně podporovat levnější pivo Pardál.

Lepší pozice prémiového ležáku na domácím trhu, to znamená posílit prodej značky Budweiser v Česku. Budějovický Budvar jako čtvrtý největší tuzemský producent piva hodlá pod vládou nového šéfa Petra Dvořáka vrhnout co nejvíc sil do rozšíření své top značky.

Nejen v zahraničí, tedy skoro osmdesátce zemí, kde se český Budweiser prodává, ale teď především na domácím trhu, na kterém se dosud prodává menší část produkce národního podniku. Dvořák chce, aby značka Budweiser posílila v kategorii nejdražších prémiových piv, kde jí podle zjištění LN patří z hlediska objemu prodeje druhé místo za plzeňským Pilsner Urquellem.

A naopak. Tím, že se Budvar víc zaměří na prosazení své vlajkové lodě, bude o něco méně podporovat svou levnější značku Pardál. „Budvar není stavěný na to, aby chrlil hektolitry levného piva. Do této kategorie nemá význam se tlačit,“ uvedl Dvořák v rozhovoru pro LN.

Důležitější je Budweiser

„Pardála do budoucna spíš trochu omezíme, důležitější je prosadit se na domácím trhu víc se značkou Budweiser v prémiovém až luxusním segmentu. Pardál je značka pro určitý typ provozoven a spotřebitelů, ale v příštích letech nebude náš zásadní tahoun produkce,“ dodává Dvořák.

O kolik by se v budoucnu měl zvýšit český prodej Budweiseru ani jak podnik omezí třeba reklamní aktivity pardála, však Dvořák neupřesnil.

Budvar, stejně jako ostatní pivovary, tají prodejní čísla jednotlivých značek. Z loňské celkové produkce 1,61 milionu hektolitrů vyvezl vysoce ziskový budějovický podnik skoro milion za hranice, kde se prodává téměř výhradně značka Budweiser. O zbylých 600 tisíc hektolitrů pro domácí trh se podle některých odhadů dělí půl napůl značky Budweiser s Pardálem. A dražší ležák může vydělávat pivovaru díky vyšší marži víc než levné pivo.

Odbyt těch levnějších výčepních devítek a desítek stále klesá, roste prodej ležáků (jedenáctek a dvanáctek), navíc v kategorii piv nižší cenové kategorie je vzhledem k levné nabídce privátních značek obchodních řetězců velká konkurence.

Pardála sice Budvar prodává i ve verzi jedenáctek, ale za nižší cenu, a tedy i s nižší marží než svůj prémiový ležák Budweiser.

„Utlumit nějak víc značku Pardál by nedávalo smysl. Je dobré, když má pivovar k dispozici levnější i dražší varianty piv. Ale posílení ležáku Budweiser určitě z pohledu ekonomiky smysl má,“ komentuje úmysly nového ředitele Budvaru Tomáš Maier, který na České zemědělské univerzitě Praha přednáší ekonomiku pivovarnictví.

Lepší znamená i dražší?

Důraz na prémiovou, a tedy dražší značku není na českém trhu novinkou. Prakticky od svého vzniku jde touto cestou například humpolecký Bernard.

„Bylo nám jasné, že když chceme prodávat kvalitní skvělé pivo, které se chce odlišovat, nemůže být levné,“ vyjádřil se už před časem spolumajitel pivovaru Stanislav Bernard.

Pardála Budvar prezentuje jako první pivo vyvinuté samotnými pivaři. Prodej začal v roce 2007 v jižních Čechách a v dalším roce poprvé putoval – tehdy ještě pouze ve výčepní verzi – do republikové distribuce.

„Nyní máme v nabídce prémiovou top značku Budweiser Budvar a kvalitní značku středního cenového segmentu,“ uvedl začátkem roku 2008 obchodní ředitel Budvaru Robert Chrt.

„Pardál má chuť i další vlastnosti výrazně odlišné od stávajících produktů z naší nabídky. Již jsme si ověřili, že oslovuje především nové zákazníky, tedy konzumenty konkurenčních piv,“ dodal Chrt při rozšiřování značky do republikové distribuce.