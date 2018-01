Bulharsko chystá přechod na euro. Do léta se zapojí do přípravného režimu

Sofia Bulharsko se zapojí do evropského mechanismu úrokových sazeb ERM-2 do letošního června. Oznámil to ve čtvrtek ministr financí Vladislav Goranov. V režimu ERM-2 musí měna země, která chce vstoupit do eurozóny a zavést euro, strávit alespoň dva roky.

„Pro eurozónu v žádném případě nepředstavujeme riziko,“ řekl Goranov a poukázal přitom na dvě desetiletí trvající vazbu bulharské měny leva na evropskou společnou měnu, jakož i na silné ekonomické fundamenty země, které jsou v souladu s kritérii pro členství v eurozóně. Ne všichni členové 19členné eurozóny jeho názor sdílejí, jako celek však EU vstup Bulharska podporuje, uvedla agentura Reuters.