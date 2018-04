Bulharský veletoč. Stát už nechce podíl ve firmě usilující o koupi divize ČEZ

PRAHA Bulharští politici předvedli mistrovskou otočku. Tamní ministr financí Vladislav Goranov v úterý po jednání speciální parlamentní komise oznámil, že stát už nemá zájem získat podíl ve společnosti Inercom, která má koupit divizi české společnosti ČEZ obsluhující v Bulharsku tři miliony uživatelů.

„Já ani premiér Bojko Borisov jsem se dohodli, že stát se nezapojí do tohoto obchodu. Účast bulharského státu by nebyla vhodná,“ uvedl Goranov. Podle informací LN před parlamentní komisí nechtěl vypovídat premiér Borisov, který v dopise uvedl, že se nechce ke kauze vyjadřovat z důvodu, aby nepoškodil probíhající mezinárodní arbitráž mezi ČEZ a bulharským státem.



Borisovova otočka

Na začátku března byla situace opačná. Předseda vlády Borisov tehdy oznámil, že stát má zájem získat ve firmě Inercom podíl. Bulharský premiér se zalekl eskalující situace kolem české energetické jedničky, která se v únoru domluvila na prodeji své bulharské distribuční a prodejní sítě. Získat ji však má v oboru neznámá firma s nejasným finančním pozadím, čehož se chopila bulharská opozice a začala tlačit na Borisovovu vládu. V hlavním městě Sofii se konaly dokonce protivládní demonstrace. Premiér se následně snažil ukázat, že situace v energetice mu leží na srdci, a uvedl, že se stát pokusí v Inercomu získat podíl. Teď však jeho vláda dává od obchodu ruce pryč.



Možný vstup bulharského státu do Inercomu představoval složitou záležitost. Zejména z důvodu, že ČEZ s bulharským státem vede mezinárodní arbitráž kvůli údajnému nesplnění podmínek z dob vstupu ČEZ na bulharský trh (rok 2004). Ve hře je až 500 milionů eur pro českou společnost. Mohla tedy nastat bizarní situace, kdy ČEZ by na jedné straně vyjednával s bulharským státem o dotažení prodeje svého majetku, zároveň by ale s bulharským státem vedl mezinárodní arbitráž.

Daňový ráj a kontroverzní tlumočník

K podpisu smlouvy mezi ČEZ a Inercom došlo v únoru. Tehdy se nezdálo, že by tento akt české ani bulharské politiky rozrušoval. Věci se daly do pohybu po několika dnech, když LN informovaly, že na financování Inercomu se má podílet mimo jiné offshorová firma Score Trade či Euro Star OOD, za nimiž stojí rusko-gruzínský miliardář Paata Gamgoneišvili. Ten zanechal stopu v celosvětových kauzách daňových rájů zvaných Paradise Papers či Offshore Leaks. Posléze LN dodaly, že část peněz měly poskytnout i dvě bulharské banky (Fibank a Bulharská rozvojová banka), které však od obchodu dávají ruce pryč. Babiš následně v rozhovoru uvedl, že obchod na lince Praha–Sofie považuje za nepřehledný a netransparentní.



Mlha kolem Inercomu mezitím houstne. LN v minulém týdnu informovaly, že tlumočníkem při březnových jednáních mezi ČEZ a Inercom v Praze byl česko-bulharský podnikatel Nikola Molčan, jehož jméno se v uplynulých 20 letech objevilo v souvislosti s vyšetřováním tří vražd. Molčana pojí s majiteli Inercom byznysové linky.