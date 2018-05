Byty z panelů lákají svou cenou, i přes zdražování jsou stále nejdostupnějším bydlením

PRAHA Nedostatek nabídky a silná poptávka se odráží na celém realitním trhu. U bytů v novostavbách, starší cihlové zástavbě i v panelácích. Těch posledně jmenovaných se v nabídkách na prodej objevuje nejvíce. Jsou také nejlevnější, a tedy nejdostupnější. Otázkou ovšem je, jak dlouho tomu tak ještě bude.

Ceny bytů v panelácích stoupají nejrychleji ze všech. Realitní odborníci hovoří o růstu dvouciferným tempem. Týká se to především velkých sídel a měst s vysokou zaměstnaností nebo těch, kde jsou vysoké školy.

„V Praze panelové byty zdražily za poslední tři roky téměř o třetinu, v cihlových bytech se cena zvedla pouze o 15 procent,“ přibližuje realitu Goran Andonov z Maxima Reality.

V absolutních číslech je podle něj nárůst cen podobný. Zatímco cena průměrného bytu 2+kk v Praze se za poslední tři roky zvedla o 700 tisíc korun, v cihlové zástavbě byt nárůst cen u dvoupokojového bytu v průměru 600 tisíc korun. Rozdíly v procentuálním nárůstu jsou tedy dány celkovou vyšší pořizovací cenou cihlových bytů. Největší zájem je o velká dobře vybavená sídliště na trase metra, tedy především na Jižním a Jihozápadním Městě a Černém Mostě. Atraktivní bydlení nabízejí menší sídliště, tam jsou však byty dražší.

Zájem o bydlení v panelácích je i v Brně. „Růst cen se tu ale po zhruba osmi letech zastavil, za poslední půlrok cena stagnuje,“ říká Ondřej Mašín z Bidli.cz. „Mezi městskými částmi je v cenách rozdíl. Dražší jsou panelové byty v Králově Poli či Žabovřeskách, nejlevnější na sídlišti Vinohrady.“

Kde je poptávka hodně silná

A na dračku jdou byty v panelácích také ve městech s dobrými pracovními příležitostmi. Například v Jihlavě je silná poptávka způsobena především velkými firmami a továrnami v okolí. Není výjimkou, že lidé, kteří neseženou bydlení v Jihlavě, dojíždějí denně za prací i 50 kilometrů. Jenže i zde je nabídka malá, což nahrává prudkému růstu cen. „Pro ilustraci, malá garsonka v Jihlavě, která v roce 2013 stála okolo 700 tisíc korun, se dnes prodává za zhruba 1,2 milionu korun,“ říká Tomáš Hejda z RE/MAX.

Nová průmyslová zóna navyšuje poptávku po bytech také v Liberci a okolí. „Ceny bytů v panelových domech tak v Libereckém kraji za poslední roky vzrostly zhruba o 30 až 40 procent,“ doplňuje Mašín.

Obdobná situace je na Zlínsku. Ve Zlíně jsou zajímaví zaměstnavatelé, je tam jistota práce i dobré platové podmínky. Navíc se rozrůstá tamní vysoká škola, takže bydlení hledají i studenti. „Místní trh roste výrazným tempem, proto jsou zde panelové byty jednou ze zajímavých alternativ,“ říká Hejda.

Kde je nejlevněji

„Nejlevnější jsou panelové byty v Ústeckém kraji a poté s větším odstupem v Moravskoslezském kraji,“ uvedl Mašín. V severních Čechách má přitom na ceny bytů na sídlištích obrovský vliv konkrétní lokalita. „Na některých sídlištích je problém byt prodat či jen pronajmout. Často se dokonce liší ceny bytů dvě ulice od sebe, a to naprosto zásadně,“ upozorňuje Hejda.

Ceny bytů v panelácích na severní Moravě se liší především podle zaměstnanosti. „Například byt 3+1 v Hanušovicích stojí zhruba 550 až 600 tisíc korun, byt 3+1 ve stejném stavu v Šumperku se dá pořídit za cenu okolo 1,2 milionu korun a v Mohelnici zhruba za 1,7 milionu korun,“ popisuje Michal Kresta z realitní kanceláře Sting. V Mohelnici je totiž více velkých firem, které zajišťují dostatek pracovních příležitostí. V Krnově, kde je rovněž velká průmyslová zóna, dáte za 3+1 v paneláku 1,2 až 1,5 milionu korun, o kousek dál v Bruntálu ale zhruba jen polovinu a v menších obcích 300 až 450 tisíc korun.

V Havířově je velký rozdíl mezi jednotlivými sídlišti. „Mezi Šumbarkem a Podlesím třeba i půl milionu,“ říká Kresta. Zatímco v Havířově-Šumbarku pořídíte byt 3+1 v původním stavu za cenu okolo 400 tisíc korun, stejný byt v Havířově-Podlesí přijde zhruba na 850 tisíc. A v Karviné na 500 až 600 tisíc korun.

Cenu může ovlivnit také velikost domu. „Méně populární jsou velké panelové domy o 12 a více poschodích,“ uvádí příklad Kresta. A určitou roli hraje i konkrétní umístění bytu v domě.

„Nejvíce žádané jsou byty od druhého do předposledního patra s jižní nebo jihozápadní orientací a výhledem do zeleně,“ říká Andonov. U bytů pod střechou mají lidé obavu ze zatékání, v přízemí zase o bezpečnost. Méně žádané jsou také byty s výhledem do rušné ulice.

Opravené versus původní

Velký vliv na cenu má pak celkový stav paneláku i samotného bytu. Navenek již dnes vypadá většina sídlišť hezky. Domy bývají revitalizované a zateplené. U samotných bytů je tomu ale jinak.

„Naše zkušenosti ukazují, že zhruba dvě třetiny bytů jsou po rekonstrukci a ze zbývající třetiny jen zhruba polovina v absolutně původním stavu s umakartovým jádrem,“ uvedl Mašín. Větší zájem zaznamenávají realitní kanceláře o byty rekonstruované. Nicméně vzhledem k omezené nabídce se bez problémů prodají i ty v původním stavu.

Největší zájem o bydlení v panelácích mají mladé rodiny, pro které je to nejdostupnější bydlení. „Velkou skupinu ale tvoří i senioři, kteří prodali své rodinné domy z důvodu náročnosti jejich údržby,“ říká Kresta. A nemálo zájemců pochází i z řad jednotlivců. Ti kupují nejčastěji garsonky nebo byty 1+1. „Obecně je ale největší poptávka po bytech 2+1,“ doplňuje Hejda. Menší byty mají v hledáčku také investoři, kteří je chtějí dále pronajímat. Větší byty pak preferují hlavně rodiny.