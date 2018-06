PRAHA Lovci ekonomik formují dnešní systém, tvrdí světově uznávaný autor John Perkins. Podle Perkinse okrádají země o biliony dolarů a v ohrožení je i Česko. Své knihy Perkins prý zakládá na osobní zkušenosti, jelikož jako lovec ekonomik působil deset let pro Světovou banku.

Lidovky.cz: Kdo jsou to lovci ekonomik?

Lovci ekonomik utvářejí současný globální ekonomický systém. Je to forma kapitalismu, která nefunguje a je fakticky predátorská. Jde o skupinu výborně placených lidí, kteří svými strategiemi utvářejí něco, čemu říkám smrtelná ekonomie. Jsou to státy i obrovské korporace, a fakticky se může stát, že člověk stojí před hlavou státu – mně se to například stalo s prezidentem Ekvádoru – a nabídne mu miliony dolarů za to, že bude hrát jeho hru, a říká to diplomaticky, ale vlastně jde o vydírání. Cílem bylo extrémní zadlužení a závislost na naší vůli.

Země jsme vybírali podle zdrojů, které pro nás byly hodnotné, například ropa, a nabídli jim obrovskou půjčku od Světové banky. Ale ty peníze se nedostaly přímo státu, tekly přes americké korporace jako Bechtel, Halliburton, Brown & Root, které tam postavily obrovské infrastruktury s enormním soukromým ziskem, a byť v té zemi benefitovalo několik obrovsky bohatých jedinců, zároveň to devastovalo většinovou populaci.

John Perkins Americký aktivista a spisovatel, který sám sebe nazývá bývalým „lovcem ekonomik“.



Mimo jiné je autorem knihy Zpověď lovce ekonomik, která se v USA stala bestsellerem.



Dlouhodobě kritizuje chování velkých korporací a hráčů na trhu, kteří vydělávají na úkor nejchudších členů společnosti.



Lidovky.cz: Litujete zpětně své role v systému, který popisujete?

Byl jsem hlavní ekonom v Chas. T. Main a spolupracoval jsem i se Světovou bankou. To byla má práce. Posílali mě do zemí jako Saudská Arábie, do mnoha zemí Latinské Ameriky, a ve svých začátcích jsem si myslel, že pomáhám – zdálky se ten systém prezentoval jako funkční a nevyhnutelný. Až později jsem viděl, jak devastující to je pro životní prostředí i lidské životy. Tu práci jsem dělal deset let, a zbytek svého života se ten systém snažím změnit. Jestli toho lituji? Částečně, ale zároveň to považuji za část svého vzdělávání a své cesty.

Lidovky.cz: Vaše nejslavnější kniha, Zpověď lovce ekonomik z roku 2004, byla po vydání na seznamu bestsellerů listu New York Times přes 70 týdnů. Co k ní čtenáře táhne a jaký měla dopad?

Lidé mi říkají, že velký. Hodně mé práce teď spočívá v objíždění světa a mluvení k lidem, takže jsem v kontaktu se čtenáři, a často se doslechnu, že jim ta kniha otevřela oči. Jezdím po Latinské Americe, byl jsem v Rusku, Číně, teď budu i v České republice a fakt je, že tohle téma je relevantní všude, protože náš ekonomický systém je skutečně globální a tedy i propojený. A to je i můj cíl, předávat informace, tím se může něco měnit.

Lidovky.cz: Jsou vaše knihy plně literaturou faktu? Některá kritika naznačuje opak, například i ta, kterou vydalo americké ministerstvo zahraničí.

Ta kniha byla prověřená řadou elitních listů, včetně například The New York Times, a ten obsah byl označen za pravdivý - což také je. Co se týče kritiky ministerstva zahraničí, tak to je docela zábavný příběh. Jak ta kniha nabírala na popularitě, tak se na ni zejména novináři začínali ptát celé řady veřejných činitelů, kteří samozřejmě nevěděli, co odpovědět, protože ji nečetli.

Proto vydalo ministerstvo zahraničí prohlášení, ve kterém se od té knihy distancovalo a tvrdilo, že tam jsou nepřesnosti, bylo to hodně kritické, a o to se ti zaměstnanci potom mohli opírat - odkazovali novináře k tomu prohlášení a nemuseli se ničím zabývat. Paradoxně mi to jen pomohlo prodávat knihy, hodně knih.

Lidovky.cz: Co mají společného země, na které tento systém cílí? Může mezi nimi být i Česko?

Česká republika, a evropské země obecně, se tomu rozhodně nevyhnou - i proto, že ten systém tak enormně uspěl mimo Evropu, se sem posouvá. Cílem jsou země, které mocnostem nabízí nějakou strategickou výhodu, ať jsou to zdroje, geografická poloha nebo například levná práce nebo přístup k trhu. O tom jsem psal v knize z roku 2014, která navazuje na Zpověď lovce ekonomik.

Když jsem tu práci dělal já, byla to relativně malá skupina, ale ten systém se rozšiřuje. Podobné role mají dnes lidé v korporacích jako Wal-Mart nebo Nike, a ti působí na trzích jako ten český – dostanou se na něj stejnými metodami, jenom je to ještě těžší detekovat. Ale já to samozřejmě vidím, protože jsem dělal to samé.

Lidovky.cz: Podle vás byla alespoň z části takzvanými lovci ekonomik způsobena i řecká krize. Proč?

Nemám o tom pochyby. A není to jenom Řecko, jejich působení jsem viděl třeba i ve Španělsku či Portugalsku. Řeckou ekonomiku specificky jsem sledoval docela pozorně, a když se ta krize rozpoutávala, věděl jsem, že je pod palbou. Rychlost, kterou Řecko kolabovalo, je typická a podobné případy jsme viděli napříč Latinskou Amerikou. Což neomlouvá tamní politiky, kteří byli zjevně často manipulovaní velkými bankami, ale většina toho utrpení padla na lidi.

Lidovky.cz: Popisujete se jako autor a aktivista. Co vaši současnou práci vystihuje více?

Jde to ruku v ruce. Cestuji po světě a hodně mluvím k lidem, ale to bych nemohl dělat, kdyby neexistovaly moje knihy. Ty je přitáhnou a k těm se pořád vracím, navíc by mě bez nich ani nikam nezvali. Knihy i aktivismus jsou součástí mé práce, nástrojem, kterým se snažím změnit systém, který jsem viděl na vlastní oči ničit lidské životy. Většina mé práce teď spočívá ve snaze pomáhat ekonomie oživit, regenerovat, pomáhat najít impulsy, které napraví škodu, kterou tenhle systém způsobuje, a to jak na populacích, tak například i na životním prostředí.