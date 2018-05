Bývalí dealeři Hyundai zvažují právní útok na dovozce. Chtějí 60 milionů

Ve sporu bývalých dealery vozů značky Hyundai s­ jejich tuzemským dovozcem, společností Hyundai Motor Czech, se schyluje k dalšímu střetu. Část někdejších prodejců zvažuje, že zahájí „velkou právní ofenzivu“, jejímž cílem bude domoci se odškodného zhruba 60 milionů korun.

„Z této částky není možné ustoupit, to jsou prostředky, na které mají postižení prodejci nárok. Nebude-li k tomu ochota, pak jsme přesvědčeni, že v čase bude částka vyšší,“ říká Karel Havlíček, šéf Asociace malých a­ středních podniků, která dealerům ve sporu právně pomáhá. O­ konkrétním postupu bývalých prodejců se má rozhodnout v­ polovině května.



Obě strany spolu válčí od roku 2014, kdy od firmy kvůli novým smluvním podmínkám a údajně nereálným prodejním cílům odešla asi třetina dealerů. Od té doby si vzájemně nárokují milionové částky.

„Nároky odmítáme“

Sama firma s požadavky dřívějších prodejců nesouhlasí. „Nároky několika málo bývalých dealerů, se kterými došlo k ­ukončení spolupráce v roce 2014 a které již byly v tisku z jejich strany opakovaně prezentovány, společnost Hyundai Motor Czech v plném rozsahu odmítá,“ říká Kryštof Prokop, specialista na právní záležitosti z firmy Hyundai s­ dovětkem, že žádný z­prodejců dosud nebyl se svým nárokem úspěšný.

Milionové spory s bývalými prodejci V roce 2014 podali bývalí dealeři, kteří odstoupili od prodejní smlouvy s Hyundai Motor Czech, žalobu k­rozhodčímu soudu. Domáhali se uhrazení finančních škod, jež jim údajně společnost způsobila svými praktikami. V listopadu 2016 vydal tribunál mezitímní usnesení, v němž potvrdil, že práva dealerů firma porušila a odstoupení od smlouvy bylo legální. Verdikt o­definitivních finančních škodách dosud nepadl.

V roce 2015 podala společnost Hyundai Motor Czech žalobu na­bývalé dealery ke­směnečným soudům. Požadovala po nich milionové částky vyplývající ze smluvních pokut. V roce 2017 přišla ze strany firmy další žaloba na­bývalé dealery za užívání slova Hyundai v názvu jejich spolku (Spolek bývalých autorizovaných prodejců a opravců automobilů značky Hyundai). V témže roce podala firma další žalobu na bývalé dealery za­takzvaný kolektivní bojkot, jímž měli porušit pravidla hospodářské soutěže.

Nicméně Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v listopadu 2016 shledal, že „došlo k porušení právní povinnosti Hyundai Motor Czech jednat poctivě a v souladu s dobrými mravy a nezneužívat práva“. V důsledku toho pak nastala u dealerů „devastace podnikání“, která byla způsobena „zneužitím postavení silnější strany“.

Problém, proč se někteří prodejci se společností rozkmotřili a postupem času je následovali další, spočíval v nově stanovených podmínkách smluv a v prodejních plánech. „Hyundai nám například poslal fakturu na auto za 370 tisíc korun. Já ho ale prodával, řekněme, za 320 tisíc, za kterou bylo inzerováno. Rázem jsem byl v mínusu 50 tisíc,“ říká jeden z prodejců, který si nepřál být jmenován.

Rozdíl ceny i s marží pak dovozce prodejcům dorovnal formou dobropisu. „Musel jste ale například splnit prodejní plán alespoň na 80 procent. Pokud jste nesplnil, tak to Hyundai nedorovnal,“ říká.

Společnost Hyundai Motor Czech reagovala na odchod dealerů požadavkem na proplacení milionových sankcí za různá marketingová pochybení a porušení obchodních podmínek. Požadovala například pokuty za nedostatečný počet vystavovaných vozů či za to, že si dealeři stěžovali na chování společnosti u někdejšího premiéra Bohuslava Sobotky.

Jak již dříve informovala MF DNES, importér při vymáhání pokut využil biankosměnky dealerů. Ty měly sloužit pro případy, kdyby dlužili peníze například za prodaná auta. Několikamilionové nároky na základě těchto směnek postupně smetly ze stolu jednotlivé soudní instance, respektive přiznaly Hyundai mnohem nižší finanční náhrady.

Zatím největší výhrou dealerů je rozhodnutí Nejvyššího soudu z­ konce loňského roku, který zamítl dovolání Hyundai Motor Czech ve sporu s olomouckou společností Nispol a jejím majitelem Jiřím Fialou. Dovozce po něm požadoval 6,75 milionu korun, nakonec ale vysoudil čtvrt milionu za jednu ze směnek.

Firma nicméně uvádí, že v případě uplatněných směnečných nároků se dosud nikdy nestalo, že by soudy rozhodly, že dealeři nemusejí nic platit. „Naopak, ve dvou případech společnost Hyundai Motor Czech se svými směnečnými nároky částečně uspěla a podle dvou již pravomocných soudních rozhodnutí jí byli dotčení bývalí dealeři povinni uhradit nikoli nevýznamné finanční částky – v jednom případě ve výši 250 tisíc korun a v druhém případě milion,“ říká Prokop.

Přeprodaná směnka

Aby vzájemných konfliktů nebylo málo, jeden z někdejších prodejců upozornil, že jeho směnka se koncem loňského roku dostala k někomu, kdo by ji mít nejspíše neměl.

„V ­ujednání (s dovozcem – pozn. red.) se píše, že biankosměnku uloženou v trezoru Hyundai Motor Czech není společnost oprávněna převést na třetí osobu. Směnka by tak dodnes měla být u nich. Mnou podepsaná biankosměnka, kterou jsem neviděl od doby, co jsem ji společnosti předal, není přitom v jejich trezoru, ale je u ­jedné nejmenované třetí společnosti,“ říká bývalý dealer Hyundai Radek Větrovský, který od společnosti odešel loni. „Dotyčná firma přitom směnku odkoupila od Hyundai Motor Czech, byť ta ji nesměla prodat. Teď je otázka, co se bude dít. Nemyslím, že by ji vůbec měli mít v­ ruce,“ doplňuje Větrovský.

Zneužití tak citlivého instrumentu, jako je biankosměnka, kritizuje i Havlíček. „To, že využili směnky k jiným účelům, než za jakých se podepisovaly, že je budou dále obchodovat a budou tím zastrašovat své bývalé i současné obchodní partnery, kteří je podepsali v dobré víře nezneužití, už vešlo do učebnic a toto riziko obchodu se začíná na příkladu Hyundai učit na univerzitách,“ říká šéf Asociace malých a středních podnikatelů.

Běžný postup

Hyundai Motor Czech ale považuje postoupení směnky za standardní způsob dosažení toho, aby partner dostál smluvním závazkům. „Zcela běžným prostředkem je i ­případné postoupení pohledávky věřitelem na třetí osobu tak, aby nebyl věřitel nucen se dále vymáháním pohledávky zabývat,“ vysvětluje Prokop.

Podle Havlíčka je ale postoupením směnky mnohem větší problém, než se může zdát. „Hyundai popřel elementární vztah malého vůči korporaci, založený na důvěře, a ohrozil tím nejen byznys ostatních dovozců, ale i vztahy mezi bankami a podnikateli. Vše ostatní budiž připsáno na ortel tvrdého kapitalismu, ale směnkami si Hyundai podřízl větev.“