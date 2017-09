Bývalou rotu na Šumavě koupil ruský investor a postaví tam domov důchodců

ŽELEZNÁ RUDA Z objektu bývalé roty pohraniční stráže v Železné Rudě, jedné z největších v Plzeňském kraji, bude domov pro seniory. Téměř deset let opuštěnou rotu Debrník koupil ruský investor od ministerstva vnitra.

Do revitalizace téměř tříhektarového areálu, vzdáleného dva kilometry od centra rekreačního města, bude muset investovat přes 100 milionů korun, řekl starosta Michal Šnebergr (ODS).

„Vznikne tam klasický dům pro seniory, kam za nimi budou moci jezdit rodiny, které se tam mohou ubytovat a strávit víkend,“ uvedl starosta. Mělo by tam vzniknout do stovky pokojů.

Radnice je s ruskou investiční společností v kontaktu, viděla studii a konzultuje projekty přestavby. „Vyřizují si stavební povolení,“ dodal starosta. Příští rok by se mohlo začít stavět.

„Je to vybydlená rota s více objekty. Uvidíme, co nám investice přinese. Každopádně se do lokality vrátí život,“ řekl. Podle starosty jde o největší brownfield ve městě, kde je možné stavět. Navíc zaměstná desítky lidí.



Vede tudy frekventovaný hraniční přechod Debrník pro pěší a cyklisty přes Ferdinandovo údolí, národní parky Šumava a Bavorský les do německého Zwieselu nebo Bodenmaisu.

Rozsáhlý areál chtěl v roce 2010 koupit Plzeňský kraj, který si kvůli desetimilionovým nákladům na rekonstrukci na hotel nebo penzion vybral jiný objekt. Je tam ubytovna, střelnice, dílny, čerpací stanice, autopark a po roce 1989 tam vznikly stáje pro koně.



Město chtělo mít původně areál pod kontrolou a žádalo ministerstvo o bezúplatný převod. Chtělo ho přebudovat na vstupní prostor pro návštěvníky šumavského parku a využít pro aktivity, které posílí letní turistický ruch.