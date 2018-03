Čas levných hypoték se krátí. Výhodnější úrok si můžete sjednat do konce roku

PRAHA Už jen necelý rok zbývá desítkám tisíc domácností na to, aby si nově vyjednaly výhodnou úrokovou sazbu na hypotékách, které si vzaly před několika lety. Průměrný úrok by se měl ke konci roku vyšplhat ke třem procentům, v příštím roce se může dostat ještě výš.

Příští rok bude podle odhadů končit fixace úroků u hypotečního úvěru asi 150 tisícům lidem. Velká většina z nich si přitom sjednávala půjčku na bydlení po roce 2014, kdy se úrokové sazby pohybovaly pod třemi procenty. Ovšem se zdražováním peněz, které loni v srpnu odstartovala Česká národní banka, by se měl průměrný hypoteční úrok vyšplhat už koncem letošního roku ke třem procentům a v tom příštím ještě výš.

Nízké splátky mohou poskočit

„Zásadní změny mohou nastat v dalších dvou až třech letech. Na konci roku 2014 mohli klienti běžně získat hypotéku lehce nad úrovní dvou procent ročně. Pokud bude pokračovat trend a úrokové sazby v ekonomice porostou, může jim banka v příštím roce nabízet úrokovou sazbu i dvakrát vyšší, na úrovni čtyř procent,“ odhaduje Filip Duchoň, obchodní ředitel společnosti Fincentrum.

Například klient, který si tehdy vzal třímilionový úvěr s dobou splatnosti 25 let a úrokem 2,2 procenta, splácí měsíčně 13 tisíc korun. V případě, že by refinancoval hypotéku koncem roku 2019 a dostal by sazbu kolem čtyř procent, zaplatil by nově asi 15 296 korun. To znamená měsíční růst výdajů domácnosti o 2200 korun.

Lidé, kteří si tehdy vzali garantovanou úrokovou sazbu jen na tři roky, by se měli na možný růst sazeb připravit už letos. „U pětiletých fixací k překlopení pravděpodobně dojde v příštím roce. U tříletých sazeb už je rateshock, tedy situace, kdy dostanou od banky nabídku se sazbou vyšší, realitou,“ připouští i šéf makléřské společnosti Golem Finance Libor Ostatek.

Ušetřit na úrocích se dá i letos

Domácnosti, které si sjednaly úvěr v roce 2013 a využily garantované sazby na pět let dopředu (právě o tuto fixaci zájem před pěti lety vrcholil), takže změnu budou muset řešit už letos, se však nepříjemného překvapení v podobě zvýšení měsíčních splátek bát nemusí.

Ostatek odhaduje, že příští rok bude končit fixace u bezmála 150tisíc smluv.„Nicméně část z nich jsou úvěry s pětiletou fixací sjednávané s 90 nebo 100 procent LTV(výše úvěru vůči hodnotě nemovitosti – pozn. red.). U těchto úvěrů se sazby pohybovaly vysoko nad čtyřmi procenty. Těmto klientům by měly sazby při refixaci stále ještě klesat,“ předpokládá Ostatek.

To ostatně potvrzují i banky. „V průměru se úrokové sazby pohybují stále v menších hodnotách než před pěti lety,“ uvedla pro LN mluvčí Hypoteční banky Andrea Vokálová.

Úroveň úrokových sazeb byla před pěti lety vyšší, průměrně se pohybovala okolo tří procent. Nyní se úrokové sazby pohybují mezi dvěma a 2,5 procenty,“ doplňuje Filip Hrubý, mluvčí největší retailové banky České spořitelny.

Průměrnou úrokovou sazbu u hypoték ve výši tří procent přitom očekávají odborníci a ekonomové až koncem letošního roku. „Klienti by tak měli stále získat lepší úrokové podmínky, než jaké mají na smlouvách nyní,“ dodává šéf makléřské společnosti Ostatek s tím, že rozdíl však už nebude zdaleka tak veliký jako v předchozích letech a bude se dále zmenšovat.

„Pokud nedojde k zásadním změnám trendů, v příštích třech letech budou spotřebitelé čelit znatelnému zdražení svých hypoték. I s ohledem na tuto skutečnost je nejvyšší čas, aby se začali na případné zdražení své hypotéky odpovědně připravovat,“ zdůrazňuje Duchoň z Fincentra.



Banky už dnes klientům umožňují rezervovat si úrokovou sazbu i na několik let dopředu. Tuto možnost nabízejí například Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank a další.

Rezervovat úrokovou sazbu si přitom často mohou i klienti cizí banky. „Při refinancování hypotéky z jiné banky garantujeme sazbu až rok předem,“ potvrzuje například Filip Hrubý z České spořitelny.