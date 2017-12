BRNO České dráhy dostaly od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nepravomocnou pokutu 368 milionů korun. Zneužily dominantní postavení v soutěžích o rychlíky na tratích Pardubice - Liberec a Plzeň - Most, kde jezdily podle smlouvy do roku 2014. V tiskové zprávě to uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj. ČD s rozhodnutím nesouhlasí a podají rozklad. Více případ komentovat nechtějí, řekla mluvčí drah Monika Bezuchová.

Z Pardubic do Liberce jezdily ČD podle uzavřené smlouvy od roku 2005, z Plzně do Mostu od roku 2006. „Předložily ministerstvu dopravy bez objektivně ospravedlnitelných důvodů nabídku s nepřiměřeně nízkou předpokládanou výší prokazatelné ztráty. Díky této nabídce České dráhy nabídkové řízení vyhrály. Poté začaly poskytovat služby, u nichž úhrada prokazatelné ztráty spolu s dalšími výnosy z poskytování uvedených služeb nepokrývala vyhnutelné náklady na jejich poskytování,“ uvedl Rafaj. Vyhnutelné náklady jsou takové, které by ČD nemusely vynaložit, kdyby na trati nejezdily.



Podle antimonopolního úřadu se jednalo o uplatňování zakázaných predátorských cen, kdy si dominant způsobuje ztrátu za účelem uzavření trhu nebo vytlačení konkurence z trhu.

Na obou tratích se o provoz ucházela také společnost Viamont, která ve čtvrtek funguje pod názvem GW Train Regio a provozuje dopravu na několika regionálních tratích v Česku. O trať Pardubice - Liberec se ucházela ještě společnost Connex Česká železniční. Založena byla v roce 2004, aby provozovala železniční dopravu, což se nepodařilo, a v roce 2008 vstoupila do likvidace.

Při ukládání sankce ÚOHS zohlednil, že se jednalo o velmi závažný a dlouhodobý vylučovací delikt na trhu, na němž byla zahájena liberalizace, a který mohl mít dopad na širší skupinu spotřebitelů.

České dráhy zatím jezdí na všech rychlíkových trasách v Česku. Ministerstvo dříve zrušilo výběrové řízení na trať Olomouc - Krnov - Ostrava a část rychlíků na trati Plzeň - Most loni zadala napřímo společnosti GW Train Regio. Jelikož na trati jezdí s rychlíky oba dopravci, kteří si vzájemně neuznávají jízdenky, vytvořilo zde ministerstvo pro cestující nekomfortní situaci.