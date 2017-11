ČD žalují pojišťovnu. Odmítá vyplatit desítky milionů za rozdrcené pendolino

PRAHA Státní dopravce podá žalobu na společnost Generali. Pojišťovna totiž odmítla Českým drahám vyplatit desítky milionů za střet pendolina s polským kamionem. Nechce hradit pojistné za tahač i přívěs, podle jejího výkladu je totiž nutné vnímat nákladní auto jako celek, byť jsou její části pojištěné zvlášť.

České dráhy jsou smířené s tím, že opravu zničeného vlaku zaplatí z velké části ze svého. Polský dopravce, jehož řidič neoprávněně vjel před dvěma roky na přejezd ve Studénce, měl totiž kamionovou soupravu pojištěnou jen do výše 70 milionů. Škoda na pendolinu se přitom vyšplhá celkem na 215 milionů.

Důvod chystané žaloby na společnost Generali, u níž byl ka mion pojištěný, je ale jiný. Polský speditér měl uzavřené povinné ručení na tahač i přívěs – každá část vozidla měla pojistku do 35 milionů. Zástupci Generali však odmítli plnění sečíst na výše zmíněných 70 milionů. Podle nich šlo totiž o nehodu jedné soupravy.

„Můžeme potvrdit, že se nám v této věci nepodařilo s pojišťovnou nalézt shodu. Není tak vyloučeno, že bude muset nakonec rozhodnout soud,“ uvedl mluvčí Českých drah Radek Joklík.



Podle informací serveru Lidovky.cz na žalobu opravdu dojde, právní oddělení dopravce ji má připravit a podat do konce listopadu. Zároveň by mělo informovat kompetentní úřady o tom, že současné nastavení minimálních pojistných limitů pro škody způsobené automobilovými soupravami je nedostatečné.

Pro připomenutí: k nehodě došlo v červenci roku 2015 na železničním přejezdu ve Studénce na Novojičínsku. Navzdory spadlým závorám do něj vjel polský řidič kamionu. Jenže v tu chvíli tamtéž svištěl vlak s označením Pendolino SC 512. Došlo ke střetu, který tři lidé nepřežili a 18 dalších utrpělo zranění.

VIDEO: Unikly tajné záběry nehody pendolina ve Studénce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zdemolovanou soupravu nyní opravuje v Itálii společnost Alstom a na koleje v Česku by se měla vrátit v únoru či březnu příštího roku. Jde o jedno ze sedmi pendolin v barvách ČD, která pravidelně jezdí například do Ostravy a Košic či do Plzně a Františkových Lázní.

Pendolino mělo zaplacenou jakousi obdobu povinného ručení, to znamená odpovědnost za jím způsobené škody. Jiné pojištění ale České dráhy uzavřené neměly.



„Komerční pojistné železničních vozidel je tak vysoké, že se stále vyplatí jít cestou takzvaného samopojištění, jehož efektivitu si neustále vyhodnocujeme. Škody způsobené nám jsou obvykle plně kryty z pojištění viníků,“ vysvětluje mluvčí Joklík.

Jenže to není právě tento případ. Dopravce, pro kterého polský řidič jezdil, měl pojistku u polské Generali podle všeho na nejnižší možné úrovni. Nejvyšší možné plnění za tahač a přívěs je 70 milionů korun, jenže česká Generali je ochotna přiznat jen polovinu.

To znamená, že by dráhy nepokryly ani pětinu škody. A to je ještě třeba odečíst poměrný díl, který by šel na konto Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), jejíž majetek přišel při srážce k úhoně. Poškozené byly například kolejnice, pražce, návěstidla či nástupiště v přilehlé stanici. Škoda dosáhla bezmála šesti milionů korun, což jsou samozřejmě ve srovnání s opravou pendolina jen drobné.

Ke sporu s Českými drahami se Generali pojišťovna konkrétně vyjadřovat nechce. „Jsme v tomto, stejně jako u každé pojistné události, vázáni mlčenlivostí. Tu nám ukládá zákon, takže se k pojistné smlouvě ani k procesu likvidace pojistné události nemůžeme vyjadřovat,“ řekl k případu mluvčí Generali pojišťovny Jan Marek.

Škody na zdraví jsou řešeny odděleně. Podle mluvčího většina těchto nároků byla vypořádána.

„U majetkových škod čekáme na finální vyčíslení vzniklé škody, které nelze stanovit do doby skončení opravy pendolina a jeho nasazení do provozu,“ dodal Marek. Firma zároveň popsala, že pokud má zahraniční motorista sjednané nižší pojistné limity než v Česku a způsobí tam nehodu, pak se postupuje podle českého práva.